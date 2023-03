Cambios urgentes. Eso es lo que pide un sector de la audiencia en "Pasapalabra". Los últimos movimientos del programa no han gustado a un sector de los telespectadores, que auguran una caída estrepitosa en las audiencias si no se toman medidas: "Es muy aburrido".

Antena 3 adquirió los derechos de emisión de "Pasapalabra" en 2020, quitándole a Telecinco un formato cuya emisión tuvo que cortar por mandato judicial. La jugada ha sido redonda hasta el momento, pues les sirve para liderar las tablas de "share". Si bien, todo esto puede cambiar en un futuro no muy lejano. Una reciente sentencia judicial, contra la que cabe recurso, ha dictado que el programa debe dejar de emitir el Rosco. De hacerse firme el fallo, el futuro del programa quedaría más que en entredicho.

El duelo entre Orestes y Rafa está siendo uno de los más emocionantes de la historia de "Pasapalabra". El burgalés, el concursante con mayor permanencia desde el estreno del programa, vive encarnizados duelos con el gaditano, lo que es, sin lugar a dudas, uno de los grandes ganchos para la audiencia.

Actualmente, el bote más alto repartido por "Pasapalabra" ascendió a 2.190.000 euros. Se lo llevó Eduardo Benito en 2006, en la primera etapa del programa en Antena 3.

Ahora el bote ha superado los 2,2 millones. Y pese a ello, y aunque hasta la propia cadena avisa que se está viviendo un momento histórico en el programa, un sector de la audiencia advierte de que si no hay cambios drásticos a corto plazo, las buenas cifras de telespectadores se pueden ir al garete.

"Estáis haciendo lo mismo que ¡Boom! y mira cómo terminó. Vosotros mismos. Si no lo vais a dar, cambiad de concursantes, es muy aburrido", señalan a través de Twitter algunos telespectadores. "Después de más de un año desgastando a Orestes, creo que ya estaría bien si lo gana que cambiéis pruebas y de concursantes, que ya aburre y mucho", apuntaba otro. "Ya me aburrió", anotaba oro, que cosechó varios "me gusta" en su tuit.

Por el momento no consta que la dirección del programa haya tomado nota de esto y tenga previsto implantar cambios a corto plazo. Si bien, no sería descartable que, en caso de aflojar las cuotas de pantalla del programa, desde Antena 3 opten por mover el árbol en forma de novedades para reenganchar a la audiencia.