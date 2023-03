El premio por completar 'El Rosco' supera los 2.190.000 euros que Eduardo Benito conquistó en 2006, por lo que el próximo ganador será el que más dinero se lleve en la historia del programa. Ahora, Rafa Castaño y Orestes Barbero luchan por conseguir el mayor bote de la historia de 'Pasapalabra'.

En el último programa, Rafa Castaño se queda a una palapabra de lograr el bote de 'Pasapalabra'. Orestes le deseó suerte, pero que le mandará a la 'Silla Azul' y no se llevara el premio. Y eso que el burgalés fue por delante durante gran parte de ‘El Rosco’.

Sin duda, estamos vivimos el duelo más competitivo de la televisión: Orestes o Rafa, ¿Alguno de los dos conseguirá el mayor bote de la historia de 'Pasapalabra? Esa es la pregunta que se hacen muchos espectadores y de la que, de momento, no hay respuesta. El programa lanza alguna pista en sus redes sociales para generar expectación ante sus millones de seguidores. Pero parece que muchos espectadores ya se han mostrado cansados de que el premio no se reparta entre ninguno de los dos concursantes. "Bah, dejé de verlo hace unas semanas, ya aburre Entre repetir invitados, los malos chistes de Orestes y q no se llena el bote nadie, paso Cuando hagáis spoiler de q alguien se lleva el bote, lo veré cuando estén en el rosco final Y ver si esta vez vienen NUEVOS concursantes". "Ya lo sabemos, va a ser el bote entregado o no? Es una pista definitiva? Mucho bombo le dais"

En el mundo de la televisión hay programas que, con el paso de los años, se han ganado un lugar especial entre los espectadores. "Pasapalabra", tras su exitosa y prolongada trayectoria, es ya uno de ellos. Con Roberto Leal al frente, miles de espectadores disfrutan de lunes a viernes (a partir de las 20:00) de un auténtico espectáculo en el que se pone a prueba el conocimiento enciclopédico de los concursantes. En España se puede ver la parte más aclamada del programa, el rosco, minutos antes de la apertura del noticiario de la noche. Sin embargo, la duración no es siempre la misma.

El concurso, que comenzó a emitirse en julio del 2000, llegaba como una adaptación del modelo original británico, que recibía el título de The Alphabet Game ('el juego del alfabeto'). Aunque pasó por Telecinco -entre 2007 y 2019- una sentencia judicial puso fin a su emisión en el canal de Mediaset para volver a Antena 3, lugar en el que se ha mantenido desde entonces. Asimismo, fue desde Atresmedia, donde apostaron en un primer momento por el programa, entre los años 2000 a 2005.

"Pasapalabra" dura, aproximadamente, unos 60 minutos aunque puede variar mínimante -por ejemplo, si existen dudas en cuanto a alguna de las respuestas, lo que obliga a realizar un corte que los espectadores no ven-. Durante todo este tiempo, se desarrollan distintas actividades en las que, primero, los concursantes deben tratar de ayudar a sus compañeros con el objetivo de obtener la mayor cantidad de segundos acumulados posibles, lo que servirá de gran ayuda para, finalmente, luchar por llevarse el aclamado bote, que aumenta en 6.000€ cada programa.