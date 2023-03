Marta Riesco no pasa por su mejor momento. Corren rumores de que la presentadora podría tener pie y medio fuera de Telecinco y, además, como viene denunciando a través de las redes sociales, en los últimos tiempos está sufriendo graves campañas de acoso a través de internet. Ahora parece haber encontrado una válvula de escape que le sirve de terapia. "Es muy duro relatar ciertas cosas que he vivido", asegura.

Marta Riesco saltó a la fama el año pasado tras conocerse su noviazgo con Antonio David Flores. De hecho, hay quien señala que ella fue el motivo de la ruptura del exguardia civil con la que era su mujer, Olga Moreno.

Desde entonces, ambos han mostrado numerosas imágenes juntos muy acaramelados y enamorados. Marta Riesco también ha intentado acercarse a los hijos de Antonio David Flores. Si bien, por lo que se puede ver en redes sociales, su hija, Rocío Flores, no parece muy dispuesta, ya que pese a los continuos intentos de la reportera por estrechar lazos, la joven se muestra, al menos de puertas hacia fuera y en redes sociales, muy fría con ella.

En las últimas semanas denunció graves casos de acosos a través de las redes sociales. Incluso llegó a advertir que iría a la Policía para denunciar este asunto, ante la gravedad y agresividad que mostraba alguno de los acosadores.

Ahora, Marta Riesco parece haber encontrado una válvula de escape para todo esto. "Me está sirviendo de terapia, aunque es muy duro relatar ciertas cosas que he vivido. Creo que os va a sorprender mucho, hay capítulos que ni os imagináis. Cuando podáis leerlo, quizás entendáis tantas y tantas cosas...", ha escrito en un "stories" de Instagram, que ha acompañado de una fotografía en la que se ve la pantalla de un ordenador y un documento de Word en el que se puede leer lo que parece una autobiografía que lleva por título "Sin miedo", por Marta Riesco.

Además, en la pantalla se intuyen algunas frases. "Me dijo que me amaba y se quedó dormido. "Yo también te quiero", el respondí. Me abracé a él e intenté quedarme dormida". También se sobreentiende: "Aún no había pruebas de absolutamente nada, nadie me preguntaba directamente hasta ese día si entre Antonio David...", en otra frase en la que todo apunta a que acabaría con un: "entre Antonio David y yo".

Por ahora Marta Riesco no ha desvelado mucho sobre su libro. Por sus palabras se intuye que aún está en fase de elaboración. También que tiene previsto sacarlo a la venta. Si bien, todo esto está aún por ver y, de darse, será en un futuro no muy cercano.