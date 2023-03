Lydia Lozano es una famosa periodista y colaboradora de televisión española. Su carrera en los medios de comunicación se extiende por más de tres décadas y es ampliamente reconocida por su trabajo en programas de entretenimiento y espectáculos. Lydia Lozano es considerada una de las colaboradoras más veteranas y carismáticas de la televisión española.

Lydia nació en el año 1963 en el municipio de La Bañeza, en la provincia de León, España. Desde muy joven, se sintió atraída por el periodismo y la comunicación. Su pasión por la profesión la llevó a estudiar Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid. Tras finalizar sus estudios, comenzó a trabajar en diferentes medios de comunicación, entre ellos el diario ABC y la Cadena SER.

Sin embargo, la fama le llegó a Lydia Lozano en la década de los 90, cuando comenzó a colaborar en el programa "Crónicas Marcianas", presentado por Javier Sardá en Telecinco. En el programa, Lydia se convirtió en una de las colaboradoras más populares gracias a su humor, su naturalidad y su capacidad para generar titulares.

Tras el final de "Crónicas Marcianas" en 2005, Lydia Lozano continuó trabajando en diferentes programas de televisión. Ha colaborado en programas como "Aquí hay tomate", "Sálvame" o "Mujeres y hombres y viceversa". En todos ellos, Lydia ha demostrado su habilidad para hablar sobre cualquier tema con naturalidad y desparpajo, y para mantener el interés del público.

Además de su trabajo en televisión, Lydia Lozano también ha participado en diferentes programas de radio y ha escrito varios libros. En 2013 publicó su primer libro, "Lydia Lozano: Mi verdad", en el que hablaba de su vida y su carrera en el mundo de la televisión. En 2020 publicó su segunda obra, "La última vez que vi París", una novela que mezcla ficción y realidad y que está inspirada en la vida de su abuela.

Lydia Lozano es una de las colaboradoras más queridas y reconocidas de la televisión española. Su naturalidad, su simpatía y su profesionalidad la han convertido en una de las caras más populares de la televisión en España. Su trayectoria profesional es un ejemplo de perseverancia y de pasión por la comunicación, y su legado en el mundo de la televisión y el periodismo es indudable.

Pero hoy, su tarde en Sálvame no ha sido la más alegre. Y es que la tertuliana ha confesado que una revista ha publicado informaciones de su hermano que a su madre, de 93 años, no le han gustado nada. De hecho, la han alterado y Lydia Lozano no se lo perdona. "Eres mi amigo y no quiero tener que demandarte", ha dicho respecto al director de la conocida revista mientras lloraba desconsolada.