En el mundo de la televisión es habitual ver que, cuando un concurso cosecha continuamente buenos resultados -en términos de audiencia-, se vendan sus derechos a otros países. Ocurrió, por ejemplo, con "First Dates" -original del Reino Unido y que ahora triunfa en España-, con "Supervivientes" -original de Suecia- o con "Pasapalabra" -y su primera versión inglesa bajo el rótulo de The Alphabet Game-. A esta lista se une "La Ruleta de la Suerte", cuya primera emisión se produjo en tierras estadounidenses. Concretamente, su historia se remonta al 6 de julio de enero de 1975. Su nombre, en aquel entonces, era The Wheel's Fortune.

La primera temporada llamaría la atención, no solo dentro del país angloparlante, sino también en el ámbito internacional. Así, la National Broadcast Company -más conocida por sus siglas "NBC"- recibió ofertas para exportar el modelo alrededor del mundo. En España la encargada de su primera emisión sería Antena 3, en 1990. Desde entonces, su éxito ha sido incuestionable. ¿Cuánto ganan por programa los concursantes de "La ruleta de la Suerte"? El paso por Telecinco Aunque actualmente forma parte de la parrilla de Antena 3, el programa no siempre estuvo ligado al grupo Atresmedia. Entre 1993 y 1997 -esto es, de la cuarta a la octava edición- Telecinco adquirió sus derechos de emisión. Sin embargo, su éxito no fue el esperado y, tan solo cuatro años después, se produjo un regreso al modelo anterior. La vuelta a Antena 3 supuso, además, el asentamiento en cuanto a la presentación del programa. Entre 1990 y 2006 se llegaron a ver hasta 12 cambios en cuanto a cara visible del concurso, algo que cambió con la llegada del exjugador de baloncesto, Jorge Fernández, quien es ya indesligable al espacio. El vasco, con el paso del tiempo y el buen trato a los concursantes -sin dejar de lado el humor-- se ha ganado la simpatía del público. ¿Cuándo empezó 'La Ruleta de la Suerte' en Antena 3? ¿En qué países se puede ver? "La Ruleta de la Suerte" se emite actualmente en 19 países y, aunque el número es elevado, parece que no siempre ha triunfado allí donde ha sido exportado. Si, en lugar de considerar los lugares en los que aún hoy se puede ver, tomamos sus totales -es decir, países en los que se emite o se ha emitido en algún momento- el número asciende a un total de 51. Esto demuestra cuál es su tasa de asentamiento alrededor del mundo: solo el 37% de los países en los que se ha emitido se sigue manteniendo. Como ejemplos de los primeros 19, además de España, encontramos a Alemania, Chipre, Rusia, Polonia, Turquía o Singapur. Por su parte, conforman la lista de países que han cancelado su emisión naciones como Francia, Argentina, Egipto, México o Nueva Zelanda. Aquí tienes un video de la versión del concurso en Brasil (donde su nombre es "Roda a Roda"): "La Ruleta de la Suerte" en países hispanohablantes En cuanto a países de habla hispana, el concurso se ha emitido en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Perú, Venezuela, Panamá, Uruguay -es decir, un total de 10 países-. Sin embargo, de esos 10 solo mantiene en Ecuador, España y Uruguay. De nuevo, estas cifras, traducidas a porcentaje, revelan un asentamiento del 30% en países de habla hispana. Por otro lado, sobre los totales, se muestra que la emisión del espacio en español es solo de un 16%.