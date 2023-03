Miguel Bosé es un cantante y actor español, nacido en Panamá en 1956. Con más de cuatro décadas de trayectoria musical, Bosé ha dejado una huella imborrable en la cultura pop de habla hispana. A lo largo de su carrera ha experimentado con diferentes géneros y ha colaborado con algunos de los músicos más importantes de la industria.

Bosé comenzó su carrera musical en 1977 con su álbum debut "Linda". Sin embargo, su gran éxito llegó en la década de los 80 con el lanzamiento de "Bandido" y "Salamandra", discos que se convirtieron en referentes de la música pop en español. En ellos, Bosé mostró su versatilidad musical y su capacidad para mezclar géneros como el rock, el pop y la electrónica.

A lo largo de su carrera, Bosé ha explorado temas de gran importancia social en sus canciones, como la igualdad, la libertad y la justicia. En su álbum "Papito", lanzado en 2007, Bosé rindió homenaje a su padre, el torero español Luis Miguel Dominguín, y colaboró con algunos de los artistas más destacados de la música latina, como Ricky Martin, Shakira y Juanes.

En los últimos años, Bosé ha sido muy activo en redes sociales y ha utilizado su plataforma para abogar por diversas causas, como la protección del medio ambiente y los derechos de los animales. También ha sido muy crítico con las medidas adoptadas por los gobiernos para hacer frente a la pandemia de COVID-19, lo que ha generado controversia en algunos sectores de la sociedad.

A pesar de su éxito y popularidad, la vida personal de Bosé ha estado marcada por algunas polémicas. En 2013, Bosé fue condenado por un juez italiano por difamación en contra de su ex pareja, la diseñadora venezolana Nacho Palau. Además, en los últimos años, Bosé ha generado controversia por sus polémicas declaraciones en contra de las vacunas y la pandemia de COVID-19.

A pesar de todo, Miguel Bosé sigue siendo uno de los artistas más influyentes y respetados de la música en español. Su legado musical y su compromiso social han dejado una huella imborrable en la cultura pop de habla hispana y seguirá siendo recordado como uno de los más grandes exponentes de la música pop en español.

Sin embargo, ayer, en su nuevo programa en el que hace de jurado de cantantes en TVE, Bosé le dijo a un concursante que la canción que estaba cantando no le pegaba por "ser sraight y no tener pluma": "Esta canción no la puede cantar un hetero. Hay que ser muy mariquita para decirlo bien", aseguró. La sredes no se lo han tomado nada bien: "Eres un rancio reaccionario".