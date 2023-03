Los concursantes de "La Ruleta de la Suerte", el programa presentado por Jorge Fernández, acuden al plató con la esperanza de llevarse un gran premio económico para el que sus conocimientos serán vitales. La mecánica del formato es muy sencilla: aquellos que hayan sido seleccionados para aparecer en la gran pantalla deben ir superando distintos paneles, para lo que es necesario ir girando la ruleta compuesta por destinos gajos. Es precisamente esta ruleta la que le da nombre al programa, pues, si la habilidad y la suerte van de la mano -nunca mejor dicho- los participantes lograrán optar a un goloso premio final.

El espacio es famoso por una gran variedad de aspectos que, en conjunto, hacen al programa único: su presentador insigne -quien fue Miss España en el año 2000-, su azafata, Laura Moure -la única que sabe con antelación dónde se encuentra el mayor de los premios- o su vocalista, Joaquín Padilla que, además de formar parte del staff técnico del programa, tiene su propia banda. En los últimos tiempos, sin embargo, ha acaparado todos los focos por motivos ajenos a la música.

Un programa sin grandes innovaciones

Los shows televisivos suelen caracterizarse por introducir variaciones en el formato cuando las audiencias no se corresponden con lo esperado. De hecho, se han llegado a ver casos en los que algunos espacios no sobreviven más de una temporada. "La Ruleta de la Suerte", no obstante, se encuentra en su lado más opuesto. En toda su trayectoria hasta el momento ha conseguido mantener unos datos positivos que no solo han provocado un triunfo absoluto en España, sino que ha atraído las miradas alrededor del mundo.

Pese a esto se debe aclarar un dato: el programa no es original de nuestro país. Wheel of Fortune -su nombre en la versión original- nació en EE.UU. Concretamente se remonta a enero de 1975, en la NBC (National Broadcast Company). Los españoles, por contra, tendrían que esperar hasta 1990 para su primera aparición, que tuvo lugar bajo los mandos de Antena 3, aunque -eso sí- sin Jorge Fernández como presentador.

¿Cuál es el premio final?

El premio final de "La Ruleta de la Suerte", a diferencia de otros programas, puede variar. El concursante que haya logrado avanzar hasta la prueba final (o, utilizando el vocabulario del show "la ruleta final"), optan a distintos premios. Sin embargo, hay uno que todos desean conseguir: el coche.

En el plató se puede ver, en todo momento, que tras el presentador hay un vehículo: el gran premio a conseguir. No obstante, si se consigue resolver el panel final el concursante se asegura un sobre en cuyo interior (además del coche) se encuentra una cantidad económica con uno los siguientes valores: 1.000€, 1.500€, 2.000€, 2.500€, 3.000€, 3.500€, 4.000€, 4.500€, 5.000€, 6.000€, 7.000€, 8.000€.

Su extraño paso por Telecinco

Si bien es cierto que apareció por primera vez en Antena 3 y que hoy en día se emite en este mismo canal, el concurso estuvo unos años bajo la dirección de Telecinco. Concretamente en 1993 el canal estrella de Mediaset adquirió sus derechos de emisión. Sin embargo, las audiencias no fueron lo esperado y, en 1997, regresó a Atresmedia, donde, paradójicamente, se encontró con todo el público que durante cuatro años el espacio no había tenido.