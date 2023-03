Desde su comienzo en 2016, First Dates es el programa de citas más visto de España. La finalidad del programa es que dos personas desconocidas compartan una comida y se conozcan para comprobar si son compatibles. Al final de la velada ambos comensales deben decidir si quieren seguir conociéndose. Este se emite de lunes a viernes entre las 21.05 y las 22.50h en Cuatro.

La simpatía de su presentador, Carlos Sobera, y los icónicos momentazos que deja el programa día a día son dos de los factores que han conquistado al públic.

El programa vivió una noche de estreno en su búsqueda del amor, presentando a Raúl como un chico centrado en sus estudios y con valores, que no es fan de la fiesta, pero quería experimentar el amor por primera vez. "No es bueno vivir en una burbuja, siempre he sido muy tímido", dijo él. Buscaba a una chica sencilla que vista de marca y comparta su estilo de vida.

La pareja que 'First Dates' le presentó a Raúl fue María, una joven amante del cine y la fiesta, que acudió al programa para que "no se le pase el arroz". Durante la cena, los primeros temas de conversación apuntaron hacia la decisión final de la cita. Sin embargo, algunas curiosidades como la vida social o las relaciones pasadas hicieron que María comenzara a dudar sobre su compatibilidad con Raúl: "Yo no estoy para enseñar a nadie, pero necesito un poco de experiencia".

En los últimos momentos de la cena, Raúl intentó conocer un poco más a María. Pero su intento de encontrar algo en común fue un absoluto fracaso, ya que descubrió que ella era una persona muy celosa que necesitaba saber en todo momento dónde estaba su novio y con quién estaba. Además, cuando intentó adentrarse en el mundo de la moda, María dejó claro que odiaba a los pijos. "A mí, me gustan más macabras", dijo ella.

La decisión final, como se notó durante toda la cita, fue negativa para ambos. Rompieron el tradicional dicho de "los polos opuestos se atraen", al no encontrar ningún punto en común durante toda la cena. Ni la tecnología, ni la moda, ni el ámbito social pudieron salvar la situación para que Raúl encontrara su pareja ideal en 'First Dates'.

A diferencia de otros espacios, First Dates no se emite en directo, por lo que los programas pueden editarse para que se muestren solo los momentos más relevantes de las veladas, dejando fuera aquellos menos interesantes.

Sin embargo, los protagonistas se llevan una gran sorpresa cuando llegan a las instalaciones del programa porque lo que parece ser un restaurante real, no lo es. El programa se graba en un plató y por lo tanto, la única manera de disfrutar del menú, que está elaborado por el chef Rachid Semlali, es participando en él.

Cabe destacar que los participantes de First Dates no van gratis dado que reciben una compensación por asistir al programa.

Dónde apuntarse

Para todos aquellos que deseen probar suerte y acudir a First Dates para encontrar el amor, pueden hacerlo desde la página oficial de Cuatro, donde deberán rellenar un formulario. Una vez hecho esto, deben seguir un proceso y el programa les dará cita un día concreto.