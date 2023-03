Un jueves más Tamara Falcó ha cumplido fielmente con su cita con 'El Hormiguero' y, como no podía ser de otra manera, ha revelado alguna pincelada más de su boda con Íñigo Onieva, para la que quedan exactamente 4 meses y 5 días - se celebrará el 8 de julio - y cuyos preparativos avanzan a pasos agigantados.

Uno de los detalles que más están dando que hablar es el vestido que la marquesa de Griñón lucirá en su enlace. Después de que revelase hace varias semanas que el diseño de 'Sophie et Voilà' que ha elegido "no lo va a entender todo el mundo" y de que su íntimo amigo y 'consejero' para escogerlo, Juan Avellaneda, confesase ante los micrófonos de Europa Press que es un traje que es Tamara "en esencia" y que a él le encanta pero que "hay que digerirlo" y que "no gustará a todo el mundo porque es imposible y porque no es lo que se espera" , la socialité ha zanjado la polémica sobre su look nupcial.

"A mí mi vestido me encanta, me parece precioso y no creo que nadie se vaya a caer del sofá". Y es que, aunque se trate de un diseño diferente que algunos no comprenderán, la hija de Isabel Preysler ya ha dejado claro que "no es tan raro" como la gente piensa: "Se le está dando más bombo de lo que esperaba, pero es muy bonito" ha asegurado de lo más sonriente, evitando dar más detalles sobre su secreto mejor guardado que, como ha dejado entrever, sí será blanco o blanco roto como suele ser lo habitual.

Además, y después de revelar que tanto la ceremonia como el convite tendrán lugar en el palacio de El Rincón, que la casará el padre Cruz - sacerdote amigo de la familia -, que el menú correrá a cargo del prestigioso chef Eneko Atxa, cuyo restaurante cuenta con tres estrellas Michelín, que la lista de regalos de boda será de la exclusiva tienda A-típica, y que su vestido será de la firma 'Sophie et Voilà', Tamara ha desvelado otro detalle fundamental en una boda, ¡el primer baile como recién casados!

Descartada completamente una "coreografía coordinada" con Íñigo Onieva y algunos de sus invitados como le han propuesto sus compañeros de 'El Hormiguero': "Bastante me cuesta aprenderme el baile con la que empezamos el programa como para intentar algo tan complicadísimo en mi boda" ha reconocido con resignación. Sin embargo, lo que no descarta es abrir el baile con su flamante marido con un vals, que como ha confesado "lo he intentado alguna vez y es más fácil de lo que parece".

Tras dar estas nuevas pinceladas sobre su enlace, Tamara regresaba al piso que comparte con su prometido en el centro de la capital y, sonriente pero cansada, ha evitado pronunciarse sobre la demoledora entrevista póstuma con la que Laura Boyer arremete contra su madre llamándola "fría, calculadora y posesiva".