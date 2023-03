El plató de Deluxe, el programa de Telecinco, contó este viernes con la presencia del exministro y presentador Máximo Huerta, quien recordó su etapa en la cadena, cuando estaba junto a Ana Rosa Quintana en El Programa de Ana Rosa. "Me sentía ridículo, desubicado", señaló al recordar esa época.

El "Deluxe" se estrenó en 2009. Comenzó como una versión de fin de semana de "Sálvame". Ante el éxito de audiencia y la buena acogida por parte del público, Telecinco decidió darle más entidad al programa en 2012, que dejó de usar el antetítulo "Sálvame" para ser conocido únicamente como el "Deluxe".

El "Deluxe" fue el auténtico rey de las audiencias de la noche del viernes hasta que en 2017 el apoyo del público comenzó a decaer. Fue entonces cuando Telecinco decidió dar un golpe de timón y trasladar el programa a la noche de los sábados. Ahora, y tras varias idas y venidas, se ha vuelto a establecer los viernes.

Desde sus inicios, el "Deluxe" ha estado presentado por Jorge Javier Vázquez. En ocasiones puntuales ha sido sustituido por María Patiño y Terelu Campos.

Como colaboradores, el "Deluxe" tiene desde sus incios a Lydia Lozano y Jimmy Giménez-Arnau en sus sillas. También Kiko Matamoros, Víctor Sandoval o María Patiño son habituales en el plató del programa de Telecinco.

De manera esporádica han colaborado también personajes tan variopintos como Marta López, Rafa Mora o Miguel Frigenti.

Una de las secciones más famosas del programa es la de Conchita Pérez y su polígrafo. Todas las semanas un famoso se somete a un cuestionario y ella valida la veracidad de las respuestas con un dispositivo. Es uno de los momentos estrella del programa.

Última entrega

Pues en su última entrega, Máximo Huerta fue uno de los invitados, que habló sobre sus proyectos actuales, pero también tuvo tiempo para recordar su pasado en la cadena. Jorge Javier Vázquez le preguntó si era el hombre que quería ser y el invitado aseguró que "Sí, ahora sí. Yo no era el que quería ser en los primeros años de Ana Rosa. Me sentía ridículo, desubicado. Yo trabajaba con gente que ya había trabajado. Me veía torpe vestido, ridículo peinado... No estaba a gusto con lo que yo quería transmitir”.

Es más, Máximo Huerta aseguró que tenía que haberse ido antes del programa. "A mí me pasó como a algunos futbolistas: me fui tres años tarde del club", subrayó.