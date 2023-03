¿Habrá boda entre Gerard Piqué y Clara Chía? En Fiesta, el programa de Telecinco que presenta Enma García han hablado de esta posibilidad tras conocer que la palabra "boda" había salido de una conversación entre ambos.

Y es que desde que Shakira y Gerard Piqué pusieron fin a su relación de doce años y dos hijos, no paran de salir noticias entre ambos. Por su parte, la cantante no ha parado de sacar canciones en las que aprovechaba para poner a caldo a su ex. Primero fue de una forma velada con "Te felicito", que sonó durante todo el verano, pero las críticas fueron creciendo a medida que sacaba nuevos singles.

Sin duda lo más sonado fue la canción que realizó con el rapero Bizarrap, donde la colombiana pasaba de las críticas veladas o las directas. Y no solo se metía con el que había sido su pareja durante doce años, sino también con su novia. Una situación que, como cuentan, afectó mucho a Clara Chía, aunque días después la pareja salió a la calle con un aire desenfadado y tratando de restarle importancia a lo que había pasado.

Pero llegó nueva canción y con ella, nuevas perlas para Piqué. Un tema, el de Karol G que ya se esperaba para lanzarlo justo el día del cumpleaños de Shakira y Piqué, pero que acabó retrasado. Se trata de "Te quedó grande", donde no sólo Shakira se despacha con Piqué, sino que Karol G hace lo mismo con su ex, el rapero Anuel AA.

Vida al margen

Por su parte, Piqué y Clara Chía siguen haciendo su vida al margen de Shakira. ¿Lo último? La posibilidad de que haya una boda entre ambos, tal y como destacaron en el programa Fiesta de Telecinco, donde destaparon que tuvieron una conversación en una comida en un restaurante de Barcelona en la que salió la palabra "boda". De hecho, hablaron de cómo quiere Clara Chía que sea su boda.