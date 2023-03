Raquel y Vivi, conocidas como 'Las Mellis', fueron dos íntimas amigas de Isabel Pantoja que durante años estuvieron a su lado, pero el distanciamiento con ella fue cada vez más grande y no tardaron en acudir a los platós de televisión para hablar de la tonadillera... terminando lo peor posible. Después de haber tenido varios litigios con la cantante, parece que ahora disfrutan de haber ganado una de estas batallas judiciales y Europa Press ha hablado con las artistas sobre ello.

'Las Mellis' nos han asegurado que ni Isabel ni Kiko Rivera han pagado las costas de los juicios que han perdido contra ellas, pero Raquel nos ha explicado que ellas no recibirán nada de la cantidad que tienen pendiente: "date cuenta que a nosotras no nos pagan nada son ellos los que ponen la demanda, tanto Isabel y Kiko al ponerla ellos, obvio, a nosotros no nos pagan es a nuestros abogados, las costas, la gente está muy confundida, no nos llevamos ni un duro pagan a los abogado y los procuradores, se acabó".

Por su parte, su hermana Vivi nos asegura que "ellos son de solucionar cosas a través de demandas, ellos no son consciente de que quizás no pueden ganar, pero ellos están súper convencidos que demanda que ponen van a ganar". Además, no entienden porqué no han pagado las cosas si Isabel "tiene dinero siempre, vamos a dejar las cosas claras, en una ocasión también lo dijimos, dónde, no tengo ni idea pero sé que tiene dinero no gasta, ni va de viaje, ni a cenar, ni se compra ropas, ni zapatos".

Las hermanas nos aseguran que debe pagar entre "60.000 o 70.000 euros" pero la califican de "muy lista" porque "ha puesto la demanda en Madrid, no es que sea más barata, pero no te obligan a pagar esa cuantía, en Sevilla, donde la ha puesto Kiko, sí".

Pese a las muchas rencillas que les separa en la actualidad de los Pantoja, las sevillanas explican que no les desean mal alguno "siempre fue una amistad muy bonita hasta que llegó a su punto que se terminó, y punto y yo no le deseo, de verdad, nunca nada malo" y se alegran de su triunfo por América "es una artista como la copa de un pino y siempre lo será pero como persona deja que desear bastante miedito, miedito, bastante".

'Las Mellis' también han dado su opinión acerca de que la Unión Europea impida a Isabel vender la finca Cantora debido a que en el terreno hay animales de protección ecológica y dudan de que "sea un palo para ella está enterada de todo, te lo aseguro" y también hablan del destrozo en su restaurante: "me he enterado en las redes cantora copas de que ni de cuando ella no tiene nada que ver ahí hace un montón de tiempo, eso lo vendió ella hace años luz ¿lo vendió o lo perdió?... Lo perdió".

Las artistas nos han asegurado que cuando Isabel "sale Cantora se mete en el caparazón de ella: las gafas de sol y la bufanda es así y la habéis conocido así nunca le habéis conocido sin gafas de sol por la calle, gafas de sol por la calle ¿Maribel no? En un escenario pero sale de casa tapada y con ropa encima para que no la veáis".

Raquel y Vivi están siguiendo 'Supervivientes 2023' y tienen muy claro quienes son sus concursantes preferidos de esta edición "apoyamos al 100% a Manuel Cortés y a Alma Bollo a los dos, absolutamente a ellos. Alma está nominada pero va a salir airosa, les conocemos a estos niños desde que eran dos mocosos, son la noche y el día, no tienen nada que ver el uno con el otro, pero que vamos apoyándola y verás como no sale Alma lo vais a ver" de hecho nos confesaban que les encantaría "que ganara ella o Manuel".

Pese apoyar a los dos hermanos, 'Las Mellis' arremeten contra su madre, Raquel Bollo porque "es para echarle de comer a parte es que Raquel no simpatiza mucho y puede ser que haga perder a la niña, le puede hacer daño a la hora de ser defensora, o igual no y nos equivocamos, ayer vimos que le nominó una compañera y ahora está a malas con ella dicen que es igual que la madre, es más que la madre, tiene más temperamento y más fuerza, igual se da cuenta la madre y pone a otro defensor, es una persona mediática, y al ser mediática no puedes ser defensor, más vale poner una persona anónima porque la gente simpatiza con ella o no, porque eso le puede hacer perder a la niña o al niño eso es así".