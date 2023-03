Polémica tras el fallecimiento de Laura Boyer. Y es que la fallecida había expresado su deseo de descansar junto a su padre, en el mausoleo que pertenece a Isabel Preysler, y esta última se habría negado.

Ha sido durante la emisión de Fiesta, el programa de Telecinco que presenta Enma García, donde se ha tratado el tema. Marisa Martín Blázquez fue la que anunció que la reina de corazones se había negado a cumplir la última voluntad de la hija de su expareja Miguel Boyer. "Quería ser enterrada en el cementerio de San Isidro, junto a su padre", señaló la colaboradora.

Sin embargo, obtuvo la negativa de Isabel Preysler, que es la propietaria del mausoleo donde descansa Miguel Boyer. Lo hizo acompañando el pésame que enviaron a los cuatro hijos de Laura Boyer.

Aclaración

Eso sí, parece que no es que la Preysler no quisiera cumplir con su voluntad, tal y como explicó Aurelio Manzano, asegurando que la reina de corazones había aceptado a la petición, siempre y cuando Laura Boyer fuese incinerada. El problema es que los hijos de la fallecida no querían incinerarla y, por tanto, no pudo ser enterrada en el mausoleo.