Miguel Bosé no sabe, ni quiere, pasar desapercibido. Para bien o para mal, según seas su seguidor o su hater, sus comentarios, sus actitudes y su forma de ser entran como un vendaval allá por donde va. Y, como era de prever, así ha pasado en Cover Night, una de las últimas grandes apuestas de La 1 de TVE presentada por Ruth Lorenzo.

Miguel Bosé forma parte del jurado del nuevo concurso, en el que diferentes cantantes se juegan pasar de ronda versionando -haciendo un cover- de un tema famoso. Un formato que está dando un juego increíble en cuanto a versiones inesperadas o que parecían imposibles.

Pero la clave de este tipo de programas reside también en elegir correctamente al jurado, que cuente con rostros famosos que dan mucho juego. Y es aquí donde se ha dado encaje al papel de Miguel Bosé. Y no solo a él, también a Mónica Naranjo, una juez dura en este tipo de concursos. A ellos les acompañan una de las cantantes más de moda en España, Chanel, y Juan Magán, artista y productor de la escena urbana muy conocido en España y Latinoamérica, con grandes éxitos a sus espaldas.

Miguel Bosé es un artista de larga trayectoria, más que reconocido. Prestigio musical no le falta. A lo largo de su carrera, ha explorado temas de gran importancia social en sus canciones, como la igualdad, la libertad y la justicia. En su álbum "Papito", lanzado en 2007, Bosé rindió homenaje a su padre, el torero español Luis Miguel Dominguín, y colaboró con algunos de los artistas más destacados de la música latina, como Ricky Martin, Shakira y Juanes.

En los últimos años, Bosé ha sido muy activo en redes sociales y ha utilizado su plataforma para abogar por diversas causas, como la protección del medio ambiente y los derechos de los animales. Pero también ha sido muy crítico con las medidas adoptadas por los gobiernos para hacer frente a la pandemia de COVID-19, lo que ha generado controversia en algunos sectores de la sociedad. La polémica alcanzo cotas muy elevadas en este caso.

"Pareces demasiado hetero"

Desde entonces, además, se le juzga con especial lupa cuando habla. Y en Cover Night le toca hacerlo para juzgar a los concursantes. Especialmente duro se mostró con Daniel Norbert, un joven que apostó por versionar "I will survive", de Gloria Gaynor. Un tema que toca en la fibra de Miguel Bosé, pues es un himno de la libertad sexual y de la lucha por los derechos de los homosexuales.

La puesta en escena del concursante no le gustó nada, y Miguel Bosé fue implacable. La versión con toques y giros a lo Jamiroquai le desagradó. Pero no tanto por la voz de Daniel Norbert, sino por su estilo y actitud, a su juicio "demasiado hetero".

Miguel Bosé trató de justificarse. "Hay que ser muy mariquita, para decirlo bien. Es que si no, no se dice bien. La próxima vez que la cantes ponte una boa, algo que no nos haga sospechar que eres tan 'straight' (hetero)", le espetó. Según el afamado cantante español, afincado en México, "esta canción no la puede cantar un hetero". Y argumentó: "Es una canción del patrimonio de la mujer y de la pluma. Tú tienes un aspecto demasiado straight (heterosexual)". Finalmente, Norbert no pasó el corte, pues el jurado no le apoyó mayoritariamente. Y el comentario generó una riada de críticas hacia Bosé en las redes sociales.