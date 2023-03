Los seguidores de La Resistencia estaban esperando que volviese a pasar. Y ocurrió esta misma semana: David Broncano y Silvia Alonso frente a frente. Él, como presentador del exitoso programa de humor de Movistar; ella, como actriz invitada para ser interrogada, o más bien puesta en apuros, por el popular presentador. Y paso lo que tenía que pasar.

Lo que ocurrió no fue otra cosa que lo esperado: los dardos envenenados habituales de David Broncano se volvieron también contra él. Porque Broncano y Silvia Alonso son pareja, ya lo sabe todo el mundo, y eso genera aún mas curiosidad por lo que sucederá cuando se juntan frente a las cámaras.

Claro que lo esperado, en el caso de La Resistencia, es siempre un elevadísimo nivel de atrevimiento y sinvergonzonería. Poca censura, mucha bestialidad. Así se ha labrado el estilo y la fama del programa que Movistar emite en su canal #0.

Y Broncano se ha hecho a ese producto mejor que nadie. También todos sus colaboradores y responsables de la producción televisiva junto a él: Jorge Ponce, Ricardo Castella, Grison, Sergio Bezos... Faltan pelos en la lengua y sobran arrestos para soltar cualquier cosa delante de la cámara, ya sea espontánea o más preparada. En ello reside buena parte del éxito de La Resistencia, un programa donde el público asistente también es parte fundamental del show.

El momento íntimo entre Broncano y Silvia Alonso

A David Broncano se la trae al pairo ponerse en un brete a sí mismo. Y con ese sentir se sentó frente a frente con su novia, Silvia Alonso. Es por ello que no dudó en lanzarle sus dos preguntas clásicas, las que tanto incomodan a los invitados, aun sabiendo que era posible que se volviesen contra él mismo como un bumerán.

Son las dos preguntas que todo seguidor de La Resistencia conoce y que se refieren a cuánto dinero tiene en su cuenta bancaria el invitado y cuántas veces ha tenido sexo en el último mes. Silvia Alonso se las sabía bien, como era de esperar.

"¿Contesto por los dos o qué?", bromeó. Y empezó por la cuestión económica: "Podría dar una entrada de un piso, aunque ahora no porque estoy en el paro". "Eso es mucho dinero", apostilló Broncano. "No tanto como tú... Que ahora sé cosas...", continuó Silvia Alonso. Pero no quiso ir más allá...

Y ya llegó la cuestión sexual. "¿Y el follar? Esta semana... La verdad es que ayer se compensó. Pero es que hay mucha enfermedad, muchas cosas, mucha gripe, mucha gastroenteritis..", explicó la actriz. "Hubiese sido una escabechina", aclaró Broncano. "Esta semana ha sido todo muy escatológico", dejó caer entonces Silvia Alonso. Finalmente dio una cifra, más en tono de broma que otra cosa: "85 veces, va". Y algarabía entre el público.

Pero no fue el único momento embarazoso para la pareja. Silvia Alonso aterrizó en el escenario del teatro donde se graba la resistencia usando la tirolina que tienen instalada. Tras llegar al final y quedar suspendida, David Broncano se acercó para ayudarla a bajar. "Esto es problemático para mí ahora mismo", confesó. Su cabeza estaba a la altura de la entrepierna de su novia... Y no, evidentemente, no dudó en soltarlo: "¿Te imaginas que ahora, para romper el hilo, te como el coño de pronto aquí?". De nuevo, locura entre el público.