Rocío Carrasco está siendo la protagonista de un nuevo terremoto. Desde que Telecinco estrenase el documental sobre su vida, "Rocío, contar la verdad para seguir viva", su nombre no ha parado de causar incendios. Sumando defensores y detractores, sin una resolución judicial que apoye su acusación de maltrato contra su exmarido y el padre de dos de sus hijos, Antonio David Flores, la hija de Rocío Jurado reaparecerá en televisión a nivel nacional. Y el anuncio de esta cita televisiva está dando mucho de lo que hablar.

Rocío Carrasco se sentará en el programa de Julia Otero de Televisión Española (TVE), Días de Tele, y será entrevistada por la conocida presentadora. Pero además de el hecho de que el regreso de Rocío Carrasco se produzca en la cadena pública, el cómo y el cuándo ha generado una riada de comentarios.

La reaparición de Rocío Carrasco

Rocío reaparecerá en La 1 de la mano de Julio Otero, en una entrega especial de Días de tele que se emitirá el próximo miércoles a las 22:50 horas. Pero no estará sola, pues al programa también acudirán otras mujeres por la emisión de este programa centrado en el feminismo.

La actriz Jedet y la directora Leticia Dolera serán otras de las invitadas para hablar del papel de la mujer en el mundo del espectáculo y de la luche feminista para conseguir la igualdad en este sector.

El mundo del deporte también estará representado gracias a la presencia de la futbolista Aitana Bonmatí. La deportista pondrá de relieve lo complicado que es hacer destacar el fútbol femenino, que históricamente ha estado más ligado a la figura del hombre.

El incendio formado

El hecho de que su regreso televisivo, en la cadena pública de TVE, se produzca coincidiendo con el Día de la Mujer, 8M, ha generado un potente incendio. Rocío Carrasco arrastra un ejército de defensores y un ejército de detractores de su alta exposición a raíz del documental de Telecinco. La cadena de Mediaset vivió tiempos convulsos, con su audiencia dividida y la exposición de Carrasco y su familia acabó bajando hasta mínimos siendo retirada progresivamente de sus programas de cotilleo.

Llegó a haber campañas de telespectadores pidiendo el boicot a Telecinco, primero de detractores de Rocío Carrasco y defensores de la inocencia de Antonio David Flores, luego de defensores de la hija de Rocío Jurado y detractores de Antonio David. Se produjo un baile de presentadores y colaboradores. Y el asunto sigue caliente.

Así se demuestra con las reacciones al anuncio de la vuelta televisiva a nivel nacional de Rocío Carrasco en TVE. Bajo la etiqueta #YoMeRebelo4M se ha formado una marabunta de opiniones, en uno u otro sentido, pero la mayoría de ellas con esa etiqueta criticando la decisión de la cadena pública de recurrir a la figura de Rocío Carrasco para el 8M, día señalado para la lucha de la igualdad de las mujeres.

"Deleznable, no con mis impuestos. Dais asco RTVE, llevad víctimas reales y no ese escuerzo malfario y malamadre", llega a poner una telespectadora. También acusan a la cadena pública de seguir la línea de La Fábrica de la Tele (LFDLT), productora de Sálvame, programa que se posicionó en su día a favor de Rocío Carrasco sin fisuras y en contra de Antonio David Flores.

"De vergüenza llevar a la macarra y mala madre y mala hija. Contra el linchamiento mediático, la manipulación, el acoso y las mentiras de LFDLT", expresa otra telespectadora en las redes. Algunos van a más y apuntan a los gestores públicos del Gobierno, de quien depende TVE: "Tiene guasa que una cadena pública, que pagamos todos, traiga a Rocío Carrasco como mujer maltratada, en conmemoración del día 8 de marzo, cuando siete jueces en diferentes autos digan que esta señora miente. Y que ha usado la violencia de género como negocio particular". No hay que olvidar que con la emisión del documental de Rocío Carrasco en Telecinco la polémica ya llegó al Gobierno central y alguno de sus integrantes se manifestó para apoyar a la famosa por denunciar públicamente el supuesto maltrato de su exmarido.

Los defensores de Rocío Carrasco

Igualmente, hay quienes defienden a Rocío Carrasco y replican a los que llaman al boicot a TVE. "¿Pero dónde está la prueba de que miente Rocío carrasco? ¿Habéis visto los autos? Yo no", responden. "¿Puedes decirnos cuales son esos siete jueces? Y de paso, ¿por qué el hombre al que no sólo ella si no más personas señalan como maltratador físico y psicológico, no le demanda a ella ni a nadie q se lo llame?", agrega otro defensor de la hija de Rocío Jurado. De hecho, este sector también ha intentado promover su propia etiqueta en redes sociales: #APOYOROCIO4M.

El caso es que el anuncio de la intervención el 8M de Rocío Carrasco en el programa de Julia Otero, Días de tele, está dando mucho de qué hablar días antes de que se emita. ¿Será un intento de reflotar la audiencia de una apuesta de TVE que no marcha bien? ¿Cómo resultará? El caso es que, entre medias, algunos acusan ya en las redes a TVE de caer en la telebasura: "TVE es el Telecinco público: da igual cuando leas esto".