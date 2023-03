Está claro que el secreto de las famosas para lucir bellas no es únicamente seguir una dieta sana, y si no que se lo digan a Makoke, la colaboradora de Fiesta que se acaba de someter a una intervención quirúrgica en la zona del cuello, con la intención de dejarlo más terso y firme. Eso sí, no ha sido una intervención menor, porque como han llegado a afirmar los que la han visto: "Parece otra persona".

Makoke es la exmujer de Kiko Matamoros, con quien comenzó una relación sentimental en 1999, que consolidaron pasando por el altar en 2016. Pero solo tres años después decidieron separarse. Desde entonces, uno y otro han tenido otras parejas. En este contexto, Makoke ha sido hoy preguntada por su relación con Matamoros en el plató de Fiesta. Una de las preguntas fue muy directa: el por qué de su ruptura con Matamoros. Makoke no tuvo dudas en responder. La tertuliana indicó que la ruptura fue debida a "una chica que extorsionó al superviviente con un video", aunque no sabemos el contenido de dicho fragmento. Interés Pero el interés por Makoke va más allá de su relación con Matamoros. Trabaja como colaboradora de Fiesta, el programa que presenta Emma García en Telecinco y, como muchas otras famosas, no tiene problema en admitir que ha pasado por el quirófano para hacerse unos retoques. Hace unas semanas ya acudió al programa, eso sí, apareciendo de espaldas a la cámara con la intención de no desvelar los cambios que ha experimentado. Pero por fin ya la podemos ver luciendo nueva cara, aunque algunas personas consideran que la exmujer de Kiko Matamoros "parece otra persona" tras estos retoques.