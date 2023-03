Menuda se ha liado con el anuncio de la participación de Rocío Carrasco en el programa especial de "Días de Tele" para celebrar el día de la mujer, el próximo 8 de marzo. Y es que la hija de Rocío Jurado se sentará en el programa de Julia Otero junto a Leticia Dolera, Raquel Orantes, Aitana Bonmatí y Jedet. Pero algunos consideran que no tiene sentido la participación de Rocío Carrasco, y así lo han transmitido a través de las redes sociales. "No nos representa", aseguran.

Rocío Carrasco es hija de Rocío Jurado, que fue una de las cantantes más queridas y emblemáticas de España. Nacida en Chipiona, Cádiz, el 18 de septiembre de 1946, Rocío Carrasco Mohedano, más conocida como Rocío Jurado, comenzó su carrera en la música a mediados de los años sesenta.

Desde joven, Rocío Jurado demostró un talento natural para el canto. A los 16 años, ganó su primer concurso de talentos en su ciudad natal y, poco después, comenzó a cantar en diferentes festivales y espectáculos en Andalucía.

En 1968, Rocío Jurado lanzó su primer álbum, "Rocío Jurado canta a España", que incluía canciones populares de diferentes regiones del país. El éxito del álbum la catapultó a la fama y la convirtió en una de las artistas más queridas de España.

A lo largo de su carrera, Rocío Jurado lanzó más de 30 álbumes y vendió millones de copias en todo el mundo. Además de su talento como cantante, también fue una actriz muy querida por el público, apareciendo en varias películas y series de televisión.

Rocío Jurado también fue una defensora de los derechos de la comunidad LGBT, y se convirtió en un ícono para la comunidad. En una época en la que ser gay o lesbiana era un tabú en España, Rocío Jurado hablaba abiertamente sobre la necesidad de respetar y aceptar a todas las personas, independientemente de su orientación sexual.

La vida personal de Rocío Jurado también estuvo marcada por la tragedia. En 1984, su hermano murió en un accidente de tráfico, y en 2006, su esposo, el torero José Ortega Cano, sufrió un grave accidente de tráfico que lo dejó en coma durante varios días. Rocío Jurado también luchó contra el cáncer, y en 2006, después de una larga batalla contra la enfermedad, falleció a los 61 años.

La muerte de Rocío Jurado conmocionó a España y a sus seguidores en todo el mundo. Su legado, sin embargo, continúa vivo en su música, que sigue siendo una inspiración para muchos artistas y fans.

Y su hija, dada la historia que vivió con su exmarido Antonio David y que la mantiene enfrentada, incluso a sus hijos, se ha enarbolado como símbolo del movimiento de la mujer. Pero no todos opinan lo mismo.

Este 8M reunimos en el plató de Días de Tele a Rocío Carrasco, @LeticiaDolera, Raquel Orantes, Jedet y @AitanaBonmati para celebrar y reivindicar en el Día Internacional de la Mujer. Orgullo de programa. Orgullo de @julia_otero en @La1_tve pic.twitter.com/LfohDx9F96 — José Pablo López (@Josepablo_ls) March 5, 2023

"Es un gravísimo error llevar a Rocío Carrasco, cuando la justicia ha dicho que no ha sido mujer maltratada y la gente esta muy encendida con el tema", dice un usuario en respuesta a la publicación del anuncio del programa por parte del director de contenidos de RTVE, José Pablo López. Otra usuaria señala que "Celebramos el 8 de marzo, el día internacional de la mujer, no es el 25 de noviembre, día internacional contra la violencia de género. Quizás estás no son las mujeres más representativas. tVE no tiene ni idea, todo es propaganda". Y estos son un par de ejemplos de la repercusión que ha tenido el especial de TVE.