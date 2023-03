Ruth Lorenzo se dejaba ver esta semana en la presentación del biopic de la serie de Miguel Bosé y se mostraba radiante. Admiradora del artista, no dudaba en dedicarle unas bonitas palabras en el photocall: "lo quiero mucho, tiene un corazón increíble" y aseguraba que conocía de él "lo que conoce todo el público general", pero "cuando he podido conocerle, he visto un Miguel entrañable".