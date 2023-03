La Isla de las Tentaciones se metió a la audiencia en el bolsillo desde la primera temporada de emisión. De aquellas primeras parejas que llegaron a sus respectivas villas en el año 2019 ya no queda ninguna pareja, después de la reciente ruptura entre Fani y Cristopher. Eso es lo que ha ocurrido con la mayoría de las relaciones que han pasado por el reality de Telecinco, ya sea ante cámaras o ya fuera de ellas.

Aunque todas las temporadas tuvieran sus luces y sombras, algunas de las parejas más recordadas fueron las que participaron en la tercera edición. Lara y Hugo y Claudia y Raúl se convirtieron en los favoritos de la edición ya que acabaron el programa juntos. Aunque Lola y Diego también lo hicieran, terminaron rompiendo al poco tiempo. Las dos restantes no dieron el sí en la hoguera final, aunque posteriormente Marina y Jesús se reconciliaran. Manuel y Lucía, pese a terminar el programa en malos términos, terminaron rehaciendo su amistad tras pasar por la temporada especial “La Última Tentación”.

Hay momentos que se han quedado grabados en el inconsciente del espectador que, entrega tras entrega, sigue rememorando, y que harán a partir de ahora de cara a otras ediciones con esta última. En esta temporada una de las bombas más sonadas estalló entre Javi y Claudia después de que se revelase que el concursante había mentido al programa con su edad. Sin embargo, la mentira no fue solo a Telecinco; Claudia pensaba desde un principio que Javi tenía una edad distinta. Todo salió a la luz en uno de los debates, donde Sandra Barneda admitió que sí les había mentido: “Es verdad que Javi nos dijo que tenía 25 años y no lo comprobamos”. La polémica la desató una foto de su mismo Instagram, ya que en realidad su edad son 28 años. “Llevo dos años pensando que tiene una edad y tiene otra edad", explicó Claudia en aquel programa, a lo que Javi respondió que “a lo mejor se había equivocado”.

Unos meses después el exparticipante, tras haber pasado por el reality de Telecinco ‘Solos’, ha revelado en una entrevista al creador de contenido La Casa TV lo que en realidad ocurrió: “Sí que es verdad que mentí. Al principio cuando la conocí a ella con un amigo empezó como una broma. No sabía que me iba a enamorar de ella y que iba a terminar siendo mi novia, entonces fue como una bola que era una chorrada absurda que no hubiera influido en nada y que al final se ha convertido en una decepción para ella. Es normal, todo el tiempo pensando que tenía una edad”.