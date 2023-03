Si algo tienen en común Victoria Federica y Kiko Rivera es el lugar que ambos eligieron para pasar unos días de asueto. La primera en compañía de sus amigas, mientras que el segundo aprovechó para celebrar sus nueve años de casado con Irene Rosales. Se trata de un destino europeo bastante usual y que cuenta con muchos lugares para visitar. Es por eso que no es de extrañar que lo hayan elegido tanto Victoria Federica como Kiko Rivera.

Victoria Federica es hija de la infanta Elena y, por tanto, sobrina del rey Felipe. Vic, como le gusta que le llamen, se ha convertido en todo un referente de moda para muchas jóvenes de nuestro país. Hace unos meses daba el salto a la esfera pública apareciendo en grandes photocalls de marcas a los que no había acudido nunca y ahora ha desvelado el por qué de esta metamorfosis. "Tengo muy claro que no quiero convertirme en una influencer. Es un trabajo que respeto mucho, de hecho tengo buenos amigos que se dedican a eso. Sin embargo, no es una salida profesional con la que me identifique" comentaba Victoria Federica, aunque añadía que "quizás sí me sienta cómoda siendo alguien influyente, pero son dos conceptos que no tienen nada que ver. Si puedo usar esa relevancia para servir como altavoz de causas solidarias, por supuesto, lo haré sin dudar".

Por su parte, Kiko Rivera es hijo de Isabel Pantoja. La tonadillera es una de las cantantes más importantes y reconocidas de la música española. Nacida en Sevilla, España en 1956, ha sido una figura polémica y popular en el mundo de la música durante décadas. A lo largo de su carrera, Pantoja ha sido reconocida por su voz única y su habilidad para interpretar una amplia variedad de géneros musicales, incluyendo la copla, la balada y el flamenco. Ha sido nominada a varios premios y ha ganado varios premios importantes, incluyendo el Premio Ondas y el Premio Nacional de la Música.

Carrera musical

Además de su carrera musical, Pantoja también ha sido una figura polémica en la sociedad española. Ha sido criticada por su estilo de vida lujoso y ha sido involucrada en diversos escándalos públicos, incluyendo una condena por evasión fiscal. Sin embargo, ha demostrado ser una mujer resiliente y ha continuado trabajando incansablemente en su carrera musical.

Pues tanto Victoria Federica como Kiko Rivera eligieron pasar unos días en Roma, la capital italiana. Así lo mostraron ambos en sus redes sociales, dando cuenta de la belleza de esta ciudad que cada año cuenta con millones de visitantes, algo que no es de extrañar.