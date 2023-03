Una de las cosas favoritas del público general es saber un poco más acerca de la vida de sus artistas y personajes públicos favoritos. Las redes están llenas de vídeos donde se elaboran todo tipo de teorías o se especula sobre los últimos pasos en la vida sentimental de figuras tan relevantes, tal y como está pasando en la actualidad con Sebastián Yatra y Aitana. No solo importan los detalles sentimentales. Las anécdotas cómicas dejan ver una faceta más cercana de aquellos perfiles de fama internacional cuyos nombres encabezan carteles en festivales, conciertos por sí solos, salas de cine, etc.

Los artistas de música urbana españoles cada día llegan más lejos. Las carreras de muchos de ellos se han propulsado estos últimos años gracias al éxito de sus canciones, bien en solitario, bien en compañía de otro artista. Lola Índigo se ha convertido en una de esas artistas españolas con más proyección internacional en la música urbana nacional. La cantante fue conocida en sus inicios por participar en dos programas de televisión de índole artística: ‘Fama, a bailar’ y ‘Operación Triunfo’. En ninguno de los dos resultó ser la ganadora en sus respectivas ediciones y, sin embargo, consiguió por su cuenta labrarse una carrera como cantante -que además participa en las coreografías de su equipo de baile-. ‘Mimi’ -nombre artístico con el que era conocida en aquel momento- fue la primera expulsada en Operación Triunfo 2017.

Tras salir de la academia, lanzó su primer tema en solitario bajo su nombre actual, con el que consiguió reconocimiento a nivel nacional. Se trató de la canción ‘Ya no quiero ná’, cuyo vídeo oficial en Youtube cuenta con 96 millones de visualizaciones. La cantante ya había probado suerte marchándose a actuar a China, tal y como ha contado en varias ocasiones a distintos medios. Ahora su carrera ha escalado hasta un nivel muy distinto y ya se encuentra preparando su segundo álbum, del que ya ha revelado un par de colaboraciones con dos artistas reconocidos: Luis Fonsi y María Becerra.

Sin embargo, Lola Índigo sigue siendo una persona de a pie con sus momentos divertidos en la intimidad. Durante una entrevista reciente con la revista Cosmopolitan, la cantante fue preguntada por su punto actual en la música, la posición de las mujeres en la industria, su trayectoria y su próximo proyecto, que llevará por nombre ‘El Dragón’ y saldrá en abril. Tras la entrevista la cantante participó en un ‘Yo Nunca’ para el canal de Youtube de la revista. Allí reveló datos como que tiene bloqueada la cuenta de Tinder o que cuenta con otro perfil falso de Instagram que a veces usa para “fines maléficos” -además de para probar cómo quedan las fotos en el perfil-.

Allí fue preguntada por si alguna vez había robado algo y respondió afirmativamente con una anécdota muy reciente: “No lo robé, me lo encontré en la calle. El otro día llegué de fiesta, no iba en mi mejor estado, y me encontré un cuadro encima de una moto. Estaba manchado y abandonado, eran las cuatro de la mañana y no había nadie en la calle. Lo cogí y me lo llevé.