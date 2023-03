Jornada épica en "Pasapalabra". Rafa y Orestes han empatado en un programa que ha mantenido a los telespectadores pegados a la pantalla. Ambos han sumado 24 aciertos y se han quedado a una única palabra de llevarse los 2,23 millones de euros.

"Pasapalabra" es un programa es un concurso de televisión que comenzó a emitirse en España en el año 2000. Antena 3 fue la cadena que estrenó el formato; si bien, a los seis años de emisiones Telecinco se hizo con los derechos y pasó a explotar el programa del rosco.

En la cadena de Mediaset fue donde más éxito tuvo el programa, con Christian Gálvez a la cabeza. En octubre de 2019 una sentencia judicial obligó a que Telecinco dejase de emitir el programa por unos problemas con los derechos de emisión.

Cuando Mediaset y la productora original del programa negociaban la fórmula para recuperar el formato, Antena 3 se anticipó y logró hacerse con los derechos de emisión. La jugada, al menos hasta ahora, ha salido redonda. Pusieron a Roberto Leal como presentador y están siendo dueños y señores de la audiencia día tras día.

Uno de los factores determinantes para ese liderazgo es el perfil de los concursantes. Con Orestes como principal concursante, que ya acumula más de 200 programas aspirando al bote, la cadena ha sabido encontrarle grandes rivales con los que propiciar unos apasionantes duelos que enganchan a la audiencia.

Primero fue Jaime y ahora Rafa. Con ellos se están viviendo los momentos más disputados del programa. Y con ellos, en este caso con el segundo y con Orestes, se vivirá un momento histórico en unos días si nada cambia.

Hasta ahora, el bote más alto dado por "Pasapalabra" se entregó el 8 de mayor de 2006. Ascendió a 2.190.000 euros, y se lo llevó Eduardo Benito.

Actualmente esa cantidad ya se ha rebasado, por lo que la próxima vez que se entregue el gran premio, será el bote más alto de la historia de "Pasapalabra". Ahí es nada.

Ambos han empatado en un programa que suponía el Rosco número 190 para Rafa. En la prueba han demostrado por qué son dos de los mejores concursantes de la historia del programa. Rafa comenzó a todo trapo con 18 aciertos de una tacada.

"Estoy acojonado y contentísimo", reconoció Orestes, tras ver el fulgurante inicio de su contrincante. No se arrugó: aunque parecía difícil, mejoró la ronda de Rafa, y en su primera arrancada consiguió 19 respuestas correctas.

Pero hoy la cosa estaba de día histórico, y Rafa volvió a pegar un arreón épico, que cerró con 24 aciertos y un único fallo, el que le podía haber permitido hacerse con el millonario bote. "Como diría Orestes, estoy contentísimo y acojonadísimo", afirmó tras conocer su error.

Y no era para menos, porque Orestes también tenía un as bajo la manga: sumó otros 24 aciertos y, cuando estaba a una del bote, falló. Era la letra "T": "Morisco que vivía enter cristianos y hablaba correctamente el castellano y el árabe". Oreste respondió: "Truhan". Pero no, la respuesta correcta era "tagarino".