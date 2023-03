Una joven se ha hecho viral tras colgar un video en el que explica que un restaurante de Vitoria no le ha dejado trabajar con el velo puesto. El vídeo ya cuenta con cientos de miles de reproducciones en Tiktok.

Y es que, en los últimos años, TikTok ha emergido como una de las plataformas de redes sociales más populares y de mayor crecimiento en el mundo. La aplicación ha sido descargada más de 2.000 millones de veces en todo el mundo y cuenta con más de mil millones de usuarios activos mensuales, con un promedio de tiempo de uso diario de 52 minutos.

¿Qué es TikTok?

TikTok es una plataforma de redes sociales centrada en vídeos cortos, que permite a los usuarios crear y compartir clips de hasta 60 segundos de duración. La aplicación fue desarrollada por la empresa china ByteDance en 2016, pero su popularidad explotó en 2019, después de que se fusionara con la plataforma de vídeo Musical.ly.

La aplicación se ha convertido en un espacio en línea para la creatividad, la comedia y la cultura juvenil, y ha sido utilizada por celebridades y marcas importantes para llegar a un público joven. Los usuarios pueden explorar una amplia gama de contenido, desde bailes y desafíos de tendencia hasta consejos de belleza y cocina, y pueden seguir a otros usuarios para ver su contenido en un feed personalizado.

¿Cómo ha cambiado TikTok la forma en que consumimos contenido en línea?

TikTok ha cambiado la forma en que consumimos contenido en línea de varias maneras. Su formato de vídeo corto ha cambiado la forma en que las personas consumen contenido en línea.

Impiden trabajar a una chica en un restaurante de Vitoria por llevar velo islámico. pic.twitter.com/HQDb9cES9D — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) 7 de marzo de 2023

La chica se ha hecho viral. Ha colgado un vídeo explicando que, una amiga suya, le consiguió una entrevista de trabajo para un restaurante de lujo en Vitoria. Sin embargo, el encargado, al verla con el velo puesto, la rechazó. "Me dijo que para trabajar aquí hay que ir vestido con el típico traje vasco, pero yo le dije que era vasca, que no habría problema". Sin embargo, el dueño no opinaba igual, ya que se cerró en banda. "No entiendo por qué no puedo trabajar con el velo puesto, soy vasca pero he elegido otra religión, ¿cuál es el problema? salí de allí llorando", aseguró la usuaria que a cuenta con miles de reproducciones.