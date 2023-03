José Antonio Canales Rivera vuelve a estar en el punto de mira. Semanas después de protagonizar una trifulca en un bar de Cádiz durante los Carnavales de su ciudad natal, en presencia incluso de su madre, Teresa Rivera -el sobrino de Paquirri pidió perdón públicamente por su injustificable comportamiento- el torero ha sido pillado por 'Sálvame' de fiesta en actitud cómplice con una desconocida este fin de semana en un tablao flamenco en Valencia.

Acaramelado, y desinhibido, en las imágenes emitidas por el programa en el que colabora, se puede ver a Canales Rivera muy cercano a una mujer que, a la vista está, no es su novia Isabel Márquez de Prado. Sin embargo, y ante las críticas de sus compañeros, el primo de Fran Rivera ha dejado claro que no es una infidelidad puesto que, como ha revelado, hace un tiempo que rompió su noviazgo con la empresaria toledana.

"Fue una fiesta divertida y me lo estoy pasando bien, y no puedo estar pendiente de quién coge el teléfono. Además no lo entiendo, era una fiesta privada -ha explicado, sin entender quién ha podido traicionarlo- pero aunque lo tacháis de deslealtad, no sé hasta que punto véis maldad ahí, porque mi relación no está activa desde hace muchos más días. No vivo ya en pareja y mi situación es de libertad absoluta, así que si hubiese pasado algo más estaría en mi derecho" ha confesado ante la sorpresa de sus compañeros, que no tenían ni idea de que Canales había vuelto a romper con Isabel Márquez, con la que mantiene una relación marcada por las idas y venidas desde la principios de 2020.

Sin dar más detalles sobre su ruptura, el torero sí ha querido dejar claro que sigue hablando con su ex -"mi relación con ella es estupenda" ha asegurado- y ha dejado entrever que este podría ser uno más de los altibajos que han vivido en los últimos tiempos, en los que han roto y se han reconciliado en más de una ocasión: "Estamos en stand by" ha explicado, zanjando el asunto porque, como ha reconocido, "me siento muy incómodo hablando de esto".