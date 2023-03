Tras conocer que Anabel Pantoja, sobrina de Isabel Pantoja, y Yulen Pereira se separaban, ahora quedaba por descubrir cuál había sido la causa de esta ruptura. Y ha sido el programa Fiesta que presenta Emma García en Telecinco quien ha desvelado lo que le ha ocurrido a la pareja.

De toda la familia Pantoja, quizá la más popular y conocida sea Isabel Pantoja, que es una de las cantantes más importantes y reconocidas de la música española. Nacida en Sevilla, España en 1956, ha sido una figura polémica y popular en el mundo de la música durante décadas.

Desde su juventud, Pantoja demostró un talento natural para la música y la interpretación, y a los 19 años comenzó a cantar en fiestas y bodas locales. Sin embargo, fue su aparición en el concurso de televisión "Benidorm '78" lo que realmente la lanzó a la fama. Desde entonces, ha publicado más de 20 álbumes de estudio y ha vendido millones de copias en todo el mundo.

A lo largo de su carrera, Pantoja ha sido reconocida por su voz única y su habilidad para interpretar una amplia variedad de géneros musicales, incluyendo la copla, la balada y el flamenco. Ha sido nominada a varios premios y ha ganado varios premios importantes, incluyendo el Premio Ondas y el Premio Nacional de la Música.

Además de su carrera musical, Pantoja también ha sido una figura polémica en la sociedad española. Ha sido criticada por su estilo de vida lujoso y ha sido involucrada en diversos escándalos públicos, incluyendo una condena por evasión fiscal. Sin embargo, ha demostrado ser una mujer resiliente y ha continuado trabajando incansablemente en su carrera musical.

Pero no solo Isabel Pantoja acapara la atención de la prensa del corazón, también el resto de su familia, como sus hijos Kiko Rivera e Isa P, así como su sobrina Anabel Pantoja. De hecho, la atención se centra ahora en esta última que tras volver de la gira por Latinoamérica con su tía, ha decidido romper su relación con Yulen Pereira, algo que ya adelantó el programa Fiesta.

Tercera persona

Y según aseguraron en el programa de Telecinco durante la emisión del domingo, puede haber una tercera persona que se ha interpuesto entre la pareja. Un infidelidad por parte de Yulen Pereira, según aseguró Jorge Moreno. Por su parte, Iván González aseguró que la identidad de la mujer con la que había sido infiel la pareja de Anabel Pantoja es Melania Puntas, una conocida influencer y modelo (fue Miss Élite).

Sin embargo, la propia Melania se lo niega a Alejandra Rubio minutos más tarde. Por su parte, Amor Romeira leyó la conversación que mantuvo con Melania, y Alejandra Rubio opina que quizás el motivo de la ruptura no es la infidelidad en sí, sino que la sobrina de la tonadillera tenga "una nueva ilusión". Y de hecho, la hija de Terelu Campos reforzó esta teoría al señalar que Anabel Pantoja "conoció a un chico antes de irse a la gira, según me dicen y es una persona muy de confianza".

Y parece que Jorge Javier Vázquez lo ha confirmado hoy, aunque "no puedo asegurarlo al 100%", indicó el presentador. "He visto a un chico en los instagrams de Anabel Pantoja que yo creo que... uy, ahí lo dejo porque no tengo la certeza", explicó.