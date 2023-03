Mala experiencia de Nuria Marín en un hotel de Madrid. La presentadora de "Socialité" ha relatado un mal momento en la habitación en la que pasaba la última noche, a cuenta de la actividad de otra persona alojada: "Me he cagado en todos sus antepasados".

Nuria Marín trabaja en Socialité desde el estreno del programa, en 2017. Es la presentadora sustituta de María Patiño, quien también lleva al frente del espacio televisivo desde sus inicios.

En la plantilla de "Socialité" están reporteros como Javier de Hoyos, Jorge Moreno, Silvia Álvamo o Arabella Otero. También participa en la última edición del "Medafest Night Fever".

Nuria Marín relata habitualmente su día a día a través de su cuenta oficial de Instagram. Y eso es lo que ha hecho hoy, para relatar una mala experiencia en un hotel de Madrid.

Todo ha sucedido, tal y como ella misma ha relatado, a la una y media de la madrugada. Fue entonces cuando una persona alojada en otra habitación decidió darse una ducha, lo que a Nuria Marín acabó por molestar, ya que el ruido le rompió el descanso. "Alguien ha decidido que era una buena hora para ducharse. Me he cagado en todos sus antepasados, me he remontado al siglo XIV, creo que no me he dejado a nadie de su árbol genealógico. Esta persona tendría la necesidad de ducharse como yo la he tenido a las cinco...", explicó la periodista, antes de lanzar una reflexión: "¿Por qué se tiene que escuchar todo en las habitaciones?"

Nuria Marín compartió esto a través de sus "stories" de Instagram. También allí afirmó que viajaba a esas horas porque tenía cita médico por la mañana en Barcelona y que tenía intención de dormir en el AVE. "¿Estoy siendo demasiado optimista?", preguntó a sus "followers" por la misma vía. De momento esa pregunta ha quedado sin respuesta, ya que aún no ha aclarado si, efectivamente, pudo descansar como necesitaba.