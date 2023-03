Parece que la presentadora Nagore Robles no pasa por su mejor momento, sobre todo después del fin anticipado de "Pesadilla en el paraíso", que la ha acabado alejando de las cámaras de televisión. Al final la presentadora ha acabado estallando en sus redes, donde aseguró que "al llegar a casa me eché a llorar".

Nagore Robles se dio a conocer tras participar en la undécima edición de Gran Hermano, una temporada muy exitosa en audiencias que le vino bien a la presentadora vasca que acabó trabajando como colaboradora en distintos formatos de Telecinco. Pero su participación en los realitys no se quedó ahí, en 2011 participó, ya como famosa, en Acorralados: perdidos en el bosque, una versión anterior del actual "Pesadilla en el paraíso". Ganó el programa y eso hizo que se incrementase su presencia en la televisión.

Y así llegó su colaboración en El Programa de Ana Rosa o Mujeres, Hombres y viceversa, llegando a presentar este último programa en sustitución de Toñi Moreno cuando estaba de baja tras ser mamá.

Última aventura

Su última aventura como presentadora ha sido en la segunda temporada de "Pesadilla en el paraíso", en el que los bajos datos de audiencia hicieron que el espacio terminase antes de tiempo.

Y ahora la presentadora utiliza sus redes sociales para contar qué es lo que le ocurre. Pero la publicación de este lunes llamó mucho la atención a sus seguidores. En ella explica todo lo que le ha pasado en el día, con no muy buenas consecuencias. "Hoy he tenido un día fatal, me desperté a las cuatro de la mañana, me dolían las piernas del esfuerzo que estoy haciendo por la próxima carrera, y mi mente no podía parar pensando en mil cosas a la vez".

Nagore Robles también contó en su Instagram los problemas que está teniendo para encontrar vivienda, así que "según llegué a casa me eché a llorar, lo necesitaba porque iba a explotar".