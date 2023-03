Anabel Pantoja no gana para disgustos. Después de varias semanas de ensueño con su tía Isabel Pantoja en Norteamérica, ha sido poner un pie en España y los problemas se le acumulan a la influencer. En primer lugar,el burofax que le ha enviado Luis Manuel, 'Pinocho', para que se someta a las pruebas de ADN y demostrar que es su hermano e hijo de Bernardo Pantoja.

Y todavía no había digerido este varapalo cuando se reencontraba por fin con Yulen Pereira después de casi un mes sin verse y el esgrimista rompía con ella después de, presuntamente, haberle sido infiel con una conocida modelo amiga de Marta López Álamo, Melania Puntas. Así lo ha revelado Amor Romeira - íntima de Anabel - este domingo en 'Fiesta', confirmando así los rumores de ruptura en la pareja.

Tal y como ha contado la colaboradora, la primera de Kiko Rivera se reencontraba con su novio en un restaurante de la capital minutos después de aterrizar en Madrid el pasado miércoles, y fue allí donde Yulen acabó con su relación, dejando a la infuencer completamente rota.

Según Amor, Yulen llevaría todo el mes planeando cómo dejar a Anabel e incluso Arelys Ramos sabía que el noviazgo de su hijo tenía los días contados antes de irse a 'Supervivientes'; y de ahí su actitud cortante al negarse a hablar de la sobrina de Isabel Pantoja en la primera gala del reality.

La decisión del esgrimista de romper su relación ha pillado por sorpresa a Anabel, con la que incluso tenía un viaje planeado que ella esperaba con ilusión. El motivo de la ruptura sería, según se rumorea, una supuesta infidelidad de Yulen con Melania Puntas, de la que la sevillana se ha enterado por Amor, quedándose totalmente destrozada: "Cuando la llamo para darle la información que me había llegado ella rompe a llorar y me dice 'ahora lo entiendo todo porque me ha dejado'", ha revelado la colaboradora, asegurando que su amiga no tenía ni idea de que su novio le había sido desleal hasta que ella se lo contó.

Una ruptura sobre la que Anabel, que se encuentra en Sevilla refugiada en la casa de su madre, Mercedes Bernal, todavía no se ha pronunciado públicamente, aunque ha borrado todas las imágenes que tenía con el esgrimista en sus redes sociales.

¿Cómo se produjo la ruptura? ¿Qué le dijo Yulen a Anabel? Kike Calleja ha dado todos los detalles en 'Sálvame'...Según contaba, Yulen llevaba ya semanas con ganas de expresar sus sentimientos y habría pronunciado estas palabras: "No te he echado de menos, ya no siento lo mismo". "Esas dos frases detonaron la relación", añadía Kike Calleja, que nos transmitía unas declaraciones de Yulen en las que, enfadado, desmentía haber sido desleal a su ya exnovia: "¡Dejad de inventaros las cosas, por favor!".