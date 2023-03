Seguimos conociendo detalles de la ruptura de Anabel Pantoja y Yulen Pereira. Es la revista Lecturas la que este miércoles revela cómo el esgrimista planeó cómo dejar a la influencer, una decisión que habría tomado hace dos meses, tras conocer a Melania Puntas.

Según la publicación, el hispano-cubano habría sido infiel con la modelo a la sobrina de Isabel Pantoja y, aunque quiso romper con ella antes de que pusiese rumbo a Estados Unidos para acompañar a la tonadillera durante su gira, su madre Arelys Ramos se lo prohibió por miedo a que peligrase su participación en la nueva edición de 'Supervivientes'.

Así, Yulen -que habría transmitido a su entorno que no aguantaba más la convivencia con Anabel- esperó hasta que la sevillana regresó de Puerto Rico para romper con ella, confesándole que durante su ausencia no la había echado de menos, que ya no sentía lo mismo y que quería centrarse en su carrera deportiva.

Una ruptura más que planeada y meditada, puesto que el esgrimista tenía las maletas hechas y todo preparado para abandonar el piso que alquilaron juntos hace varios meses en el centro de Madrid con la ilusión de comenzar una vida en común. Algo que la prima de Kiko Rivera no se esperaba para nada y que la habría dejado completamente destrozada.

Además, y a pesar de que se ha negado por activa y por pasiva que Yulen haya sido desleal a Anabel -incluso la influencer pensaba que nada había de cierto en los rumores-, Lecturas asegura que en la ruptura ha influido la ganadora de 'Miss Elite España 2023', Melania Puntas, a la que el deportista conoció en un bar y con la que habría tenido una conexión instantánea.

A la vez, se especula con que la influencer tampoco habría perdido el tiempo y podría tener algo más que una amistad con el fisioterapeuta de su tía, David Rodríguez, con el que Anabel no ha ocultado su complicidad durante el mes que han estado juntos durante la gira por Norteamérica de Isabel Pantoja. Un feeling que habría provocado los celos de Yulen y que cambiaría la única versión que tenemos hasta ahora de la ruptura y en la que el esgrimista queda como el 'malo' de la película.

Este martes Alberto, hijo de Isa Pantoja, ha cumplido 9 años. Y a su lado en un día tan especial, y como no podía ser de otra manera, su fiel niñera Dulce Delapiedra, madrina del pequeño y uno de los grandes apoyos de la peruana ahora que Asraf Beno se encuentra en 'Supervivientes'.

Una celebración con sus amiguitos del cole a la que no asistió Isabel Pantoja y tras la que Chabelita, más seria y esquiva de lo habitual, guardó silencio absoluto y evitó contar si su madre ha llamado a Albertito para cantarle el 'cumpleaños feliz'.

Muy discreta, Isa tampoco dijo ni una palabra sobre la ruptura de Anabel Pantoja y Yulen Pereira, pero quien sí habló por ella ha sido Dulce que, sin pelos en la lengua, ha dado la estocada a la hija de Bernardo Pantoja en su peor momento: "Yo sabía que iban a durar poco porque le ha pasado toda la vida. No la aguanta nadie" ha apuntado con malicia y una sonrisa.