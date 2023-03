La Isla de las Tentaciones se metió a la audiencia en el bolsillo desde la primera temporada de emisión. De aquellas primeras parejas que llegaron a sus respectivas villas en el año 2019 ya no queda ninguna pareja, después de la reciente ruptura entre Fani y Cristopher. Eso es lo que ha ocurrido con la mayoría de las relaciones que han pasado por el reality de Telecinco, ya sea ante cámaras o ya fuera de ellas.

Una de las protagonistas del programa es Sandra Barneda, presentadora del espacio y la encargada de vivir de primera mano las emociones de los concursantes cuando se rompen ante imágenes que no pueden soportar. Como en cada edición, Sandra Barneda ha visitado en distintas ocasiones las villas de los participantes para compartir un rato de sinceridad con ellos. Ha sido precisamente en una nueva visita a Villa Playa cuando la presentadora ha protagonizado un sensible momento.

Sandra hablaba con todos los chicos pero, al llegarle el turno a Álex, no ha podido evitar emocionarse. La presentadora le transmitía lo “serio, callado y cabizbajo” que le encontraba y él le explicaba el motivo. “Ya ni siento ni padezco aquí. Creía que si esta experiencia no servía para reforzar mi relación, a lo mejor iba a servir para conocerme más a mí mismo y ni eso. Me encuentro desubicado, no sé qué pensar, no sé qué sentir”, se sinceraba.

La presentadora insistía en que le gustaría que saliera de “ese bloqueo” y tenía unas profundas palabras con él: “A veces es complicado descubrir lo que sientes. Sentirse vulnerable en el amor es muy doloroso”.

Mientras la escuchaba, Álex rompía a llorar. Ella le acompañaba sin poder evitar las lágrimas. “Yo siempre he sido de guardarme las cosas para mí, de comerme mis problemas. Y sé que aquí a lo mejor lo tengo que expresar para que me entienda la gente, pero es que no sé hacerlo”, continuaba. Sandra, muy emocionada, volvía a tomar la palabra: “No es para que te entienda la gente. Es importante en la vida expresarse y expresar lo que uno siente por uno mismo. Es la mejor forma de quererte, Álex. Desde que estoy aquí, os cojo cariño y me entrego. Y a ti te veo sufrir, sufrir solo y no quiero que sufras solo, hayas hecho lo que hayas hecho”. En contraposición, Barneda protagonizó una sonad abronca con la madre de Elena por meterse con María. David se quedó de piedra cuando vio aparecer a su suegra por el camino de antorchas de 'La isla de las tentaciones'. La madre de Elena llegó recelosa, como adivinando que su yerno había metido la pata… Y él pronto le confirmó que sí, que había sido infiel a su chica con una de las tentadoras de Villa Playa. Incluso antes de ver las imágenes, Silvia empezó a arremeter contra María llamándola “muñeca chochona”. Volvió a repetirlo tras descubrir que David y ella había mantenido relaciones sexuales. “Qué espectáculo, qué finura. David, tú, el Ken, ¿con la muñeca chochona?”, le espetó a su yerno.

Fue en ese momento cuando Sandra Barneda intervino: “Se llama María y ella es soltera y no tiene pareja”, le dijo a Silvia, muy seria. La madre de Elena le respondió que le parecía muy bien, pero que, como madre de Elena, era normal que reaccionase de esa forma contra la tentadora. “Metiéndote con María, no”, zanjó la presentadora. Silvia estaba muy dolida con su yerno y también sufría al pensar lo mal que lo estaría pasando su hija en Villa Paraíso después de ver las imágenes que acababan de aparecer en la tablet. “Siento haber reaccionado así, lo siento, pido disculpas. Pero una madre se tiene que poner en mi lugar”, terminó.

Muchos usuarios han reaccionado por las palabras de Barrneda y han criticado a la presentadora, acusándola de empatizar más con los chicos que con las chicas. "No aguanto a sandra barneda lo siento, como puede ser tan poco empática con la madre de elena y las chicas y TANTO con álex. no la aguanto dios mío". "Estoy más triste hoy que Sandra Barneda cuando algún tío llora en la Isla de las tentaciones"