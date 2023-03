Telecinco emitió este domingo la primera entrega de 'Supervivientes: Conexión Honduras' con Ion Aramendi al frente. El estreno del programa, que logró liderar la noche, contó como principal atractivo con el salto desde el helicóptero de los cinco concursantes que fueron nominados en Madrid y posteriormente desterrados a 'Tierra de nadie'.

Con permiso de Patricia Donoso, que se plantea abandonar la experiencia apenas tres días después de su llegada, el momento más comentado de la noche lo protagonizó Bosco Blach Martínez-Bordiú. El superviviente acabó siendo sancionado por la organización tras lanzarse al mar Caribe haciendo una acrobacia, algo que los concursantes tienen prohibido por su propia seguridad.

Durante su conversación con Aramendi antes del salto, Bosco hizo una petición al programa: "Como me han dicho que volteretas y tal no, porque es peligroso, ¿puedo hacer el récord más alto?". Después de que el presentador le hiciera la señal para que saltara, el joven sorprendió con una voltereta que, sin duda, ya ha pasado a formar parte de la historia del formato.

El plató estalló en aplausos y el propio Aramendi se quedó alucinado por lo que acababa de ocurrir: "Si no el más, es uno de los saltos más artísticos que he visto. Ya sabía yo que este chico es un poco cabra, se le ha ido la olla, vaya salto que ha hecho". "Supongo que habrá alguien en la organización al que no le ha hecho mucha gracia", recordó Kiko Matamoros, ya que el propio Bosco había desvelado unos segundos antes que las acrobacias no estaban permitidas.

Tras mostrarse muy sorprendido al verlo, Ion Aramendi ha entonado que es peligroso de verdad y que no debería haberlo hecho, pese a que sea un salto artístico: "Va a estar sancionado". Y así ha sido, la organización de 'Supervivientes' ha decidido que el hermano de Pocholo no haya podido entrar en la encuesta que se ha hecho en Telecinco.es para que la audiencia decidiera el mejor salto de la noche.

No podemos decir que son dos gotas de agua, porque entre ellos existen muchas diferencias, pero se nota que Bosco Martínez-Bordiú y Pocholo son familia. Se parecen muchísimo en la forma de hablar y, también, han vivido experiencias similares en los realities.

El tío del ahora concursante de ‘Supervivientes 2023’ participó en ‘Hotel Glam’, el histórico programa de convivencia que arrasó en Telecinco hace justo veinte años. Pocholo sigue muy activo en sus redes sociales, desde donde ha mandado un mensaje a su sobirno. "Esto se lo dedico a mi sobrino Bosco the one al cual enseñe a hacer Triple Back Flip!! Es muy injusto sancionar a un atleta!!! Manifestación!!!! Aquí solo hay una marcha y es ATOPE!!! Ole tu !!!!Espero me inviten a honduras a verte y llevaros música tribal!!!