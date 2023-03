Joaquín Padilla, más conocido como el cantante del concurso “La Ruleta de la suerte” de Antena 3, ha recibido numerosas críticas y ha estado en boca de todos por sus versiones de canciones. Pero la gota que rebosó el vaso fue cuando el artista versionó una de las canciones más escuchadas de este año pasado. La canción que hizo que Padilla estuviera en el punto de mira fue ‘Quédate’ de Bizarrap y Quevedo. Fue tal revuelo el que provocó esta versión, que incluso, se llegaron a recoger firmas para echar al músico del concurso. Sin embargo, Padilla supo ignorar todas las críticas, y ver el lado positivo de las cosas.

A raíz de las actuaciones -poco afortunadas-, son muchos los que se preguntan quién es Joaquín Padilla. Pero, a pesar de la mala reputación del madrileño, lo que mucha gente desconoce es que, durante su etapa como vocalista del grupo musical ‘Iguana Tango’, consiguió un Disco de Oro, al mismo tiempo que ha acumulado varios números uno en Los 40 -a principios de los 2000-, incluso colaboró con artistas españoles muy conocidos. Esta banda se dio a conocer por su aparición en el concurso de Telecinco, Gran Hermano.

Desde bien pequeño, Padilla ha estado muy relacionado con el mundo de la música. Entró en el conservatorio a una edad muy temprana y es allí donde aprendió todo lo que sabe, centrándose sobre todo en el acordeón. A los 12 años entró en su vida el rock gracias a artistas como Europe y Bon Jovi. Desde el momento en el que vio sus videoclips supo que se quería dedicar a ese tipo de música, por lo que dejó a un lado el acordeón y se centró en la guitarra. Con 18 años, decidió crear un grupo musical llamado ‘Silver Shadow’ que posteriormente se transformó en ‘Iguana Tango’.

Joaquín Padilla decidió separarse de ‘Iguana Tango’ en el año 2014 para centrarse en su carrera como solista. Tras separarse de la banda, el madrileño participó en un musical de rock (inspirado en la poesía de Edgar Alan Poe) llamado ‘Legado de una tragedia’. También formó parte de un grupo musical que lanzó un disco de rock clásico denominado ‘Whiskey Viejo’, al mismo tiempo que creó la productora musical ‘Franja Musical’.

¿Cuándo dio el salto a la televisión?

En el año 2012 fichó por el concurso de Antena 3, La Ruleta de la Suerte. Junto a la banda del concurso, se encargan de versionar las canciones que aparecen en los paneles que los concursantes tienen que adivinar.

La posibilidad de trabajar en La Ruleta de la Suerte surgió cuando el director musical y teclista de la banda, Chema Bejarano llamó a Padilla. La razón de esta llamada era que estaban buscando un cantante que pudiera hacer varios estilos. Para realizar el casting, tuvo que preparar un tema de Coti y otro de Rocío Jurado. Tras acabar la prueba, le dijeron que el trabajo era suyo.

La preparación de cada al programa es la siguiente: no realizan ensayos, a cada miembro de la banda se le manda links de youtube y cada músico se lo prepara por separado en su casa. Una vez que llegan al plató, tocan las canciones varias veces para minutarlo y seguidamente inicia el programa.

Las canciones polémicas

A pesar de versionar canciones que están fuera de su alcance porque no tienen medios para afrontarlas, no son su estilo o no le gustan, Padilla y el grupo hacen un gran esfuerzo para hacer suyas esas canciones con un toque personal -aunque esto no siempre gusta-.

Y es que esto es justamente lo que ha pasado con la canción de Bizarrap y Quevedo. La gente no es consciente del trabajo que hay detrás. Apenas tienen dos días para preparar nueve temas ya que se graban tres programas cada día. En ese tiempo tienen que aprender canciones que, posiblemente, no hayan escuchado nunca, memorizar varias melodías, acordes y cantarlas. También hay que tener en cuenta el estilo, es decir, cada cantante tiene una forma de cantar. Hay un gran número de condicionantes que hacen que todo sea más difícil.

Otro aspecto a tener en cuenta es que La Ruleta de la Suerte no es un programa de música, y Padilla y su grupo no son lo realmente importante.