Gerard Piqué está en boca de todo el mundo y en el ojo del foco mediático. Por eso raro es el momento del día en que, estando en un lugar público, no tenga una cámara encima, ya sea de paparazzis o ya sea de del móvil de cualquier persona que se lo cruce o pasa cerca de él.

El marcaje a Piqué ahora mismo en la calle es mucho mayor que el que él hacía a los delanteros rivales cuando reinaba en la defensa del Fútbol Club Barcelona. Y precisamente con un excompañero del Barsa tuvo un gesto egoísta y no muy generoso por su parte que ha caldeado los ánimos en las redes respecto a su figura. Más madera para los haters de Piqué y defensores de Shakira en el lío del trío amoroso más comentado de los últimos tiempos: el del exfutbolista, la cantante colombiana y Clara Chía.

Y todo apunta a que el asunto del que es protagonista el triángulo amoroso formado por Piqué, Shakira y Clara Chía seguirá coleando mucho más tiempo. La explosión de la canción de la colombiana con Bizarrap ha tenido consecuencias incluso más allá de los límites que muchos sospechaban. Shakira sigue facturando con el culebrón y no parece tener intención de dejar de hacerlo.

Igualmente, surgen paralelamente todo tipo de comentarios e iniciativas que contribuyen a alimentar el culebrón. Así ha pasado con la canción a favor de Clara Chía que se hizo recientemente, a modo de contestación al tema de Shakira con Bizarrap que no para de batir récords. Si la colombiana hablaba en su canción de masticar y tragar, y también de salpicar; lo cierto es que todo este lío se sigue masticando por todos lados, está engullendo buena parte de la actualidad y, además, está salpicando por todos los lados.

El egoísta gesto de Piqué con un excompañero

Y dentro de este contexto, es donde se produce el marcaje intenso a sus protagonistas. Fruto del mismo, hace unas semanas cazaron a Piqué en una actitud maleducada con su excompañero del Barça Frenkie de Jong.

Ocurrió en el estadio Johan Cruyff de la ciudad deportiva del Barcelona. Ambos coincidieron en la grada, y el jugador holandés iba acompañado de su pareja, Mikky Kiemeney. En ese momento, alguien grabó lo que ocurrió: Piqué, airadamente y con malas formas, se niega a ceder la butaca para que De Jong y su pareja puedan sentarse juntos.

Gracias clara chia por quitarle este cerdo de encima a Shakira. Bien lo dijo en la session “Pero trabaja el cerebro un poquito también” pic.twitter.com/peTUMQsc7U — carladirty (@carla_dirty) 8 de marzo de 2023

La cara del holandés lo dice todo y la gente que está alrededor no da crédito con la falta de generosidad de Piqué. El feo gesto ha servido de munición para quienes apoyan a Shakira en el culebrón del año. "Gracias Clara Chía por quitarle este cerdo de encima a Shakira. Bien lo dijo en la session: 'Pero trabaja el cerebro un poquito también'", ha puesto una usuaria de Twitter en una comentada publicación acompañada del citado vídeo.

Lo cierto es que el tuit ha generado debate. "Piqué siempre ha mostrado ser un baboso, no hay otra palabra. Siempre me he preguntado qué le vio Shaki, desde el primer día, siempre me pareció que ella era tremendo mujerón para ese niño grande, de verdad no entiendo cómo pudieron durar tanto", replica otra usuaria. Pero también hay opiniones en defensa del que fuera central del Barça: "¿Por qué asumimos que Shakira es mejor? Con quien elegís compartir tu vida y tener hijos también habla de vos. Y ella tuvo varias denuncias por malos tratos a empleadas domésticas. Nada es blanco o negro".

En fin, debate y opiniones para todos los gustos que se suceden en el culebrón Piqué-Shakira-Clara Chía, incendiado ahora por un gesto un tanto egoísta del exfutbolista catalán.