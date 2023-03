Los años pasan. También para los personajes de ficción. O, al menos, a los actores que los interpretan. Y eso es lo que ha pasado con Guillermo Campra, quien se hizo famoso por interpretar a Alonso, el niño de la popular serie de TVE "Águila Roja", que en este tiempo ha pegado un espectacular cambio físico.

"Águila Roja" fue una serie de aventuras que TVE estrenó en 2009. Relataba las aventuras de un justiciero enmascarado que combatía el crimen y las injusticias en el Madrid del Siglo de Oro, durante el reinado de Felipe IV.

Desde sus inicios gozó de muy buena acogida por parte del público, lo que se tradujo en numerosos premios y en una larga estancia en la parrilla de la principal cadena del ente público: "Águila Roja" firmó nueve temporadas, la última en 2016.

"Águila Roja" está protagonizado por David Janer, que interpreta a Gonzalo de Montalvo, "Águila Roja" cuando cae la noche. El elenco lo completan Inma Cuesta, como Margarita Hernando; Javier Gutiérrez, como "Sátur" García; Francis Lorenzo, como Hernán Mejías Benavides; o el pequeño Guillermo Campra, como Alonso de Montalvo.

Guillermo Campra comenzó los rodajes de "Águila Roja" con solo 12 años. En total, participó en 103 episodios. Su personaje fue uno de los más queridos por los espectadores.

Aquella no fue su primera experiencia televisiva. Antes ya había participado en "El internado", durante tres episodio. Y tampoco la última. Desde entonces, Campra también ha participado en "Élite", donde hace de violador; y como personaje episódico en otras como "Aída", "iFamiliy", "Madre. Amor y vida" o "Libertad".

Ahora, Campra ha crecido. Ya tiene 25 años y su imagen está lejos de la de aquel niño tierno de "Águila Roja". En su cuenta de Instagram se le puede ver en algunos antiguos rodajes y también de viaje por Grecia, Nueva York o Japón.

Físicamente ha cambiado considerablemente. Además de ser más alto, ahora luce barba de un par de días y un peinado hacia atrás a la última. También va a la última en lo que a moda se refiere.

Entre sus últimos proyectos está un podcast, "Sesión golfa", en el que habla de cine. Allí mismo se ha presentado a sí mismo como "Antes de nada, lo vais a preguntar: sí, soy el niño de 'Águila Roja' y el niño de 'El internado'. asimiladlo, he crecido, he seguido trabajando y tengo muchos proyectos a la espalda. Ahora, por ejemplo, me podéis conocer como el violador de 'Élite'",