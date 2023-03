Crisis en el "Deluxe". La audiencia está atacando a la dirección del programa tras conocerse la identidad del próximo invitado del programa. "Qué asco de tío", afirman a través de las redes sociales.

El "Deluxe" se estrenó en 2009. Comenzó como una versión de fin de semana de "Sálvame". Ante el éxito de audiencia y la buena acogida por parte del público, Telecinco decidió darle más entidad al programa en 2012, que dejó de usar el antetítulo "Sálvame" para ser conocido únicamente como el "Deluxe".

El "Deluxe" fue el auténtico rey de las audiencias de la noche del viernes hasta que en 2017 el apoyo del público comenzó a decaer. Fue entonces cuando Telecinco decidió dar un golpe de timón y trasladar el programa a la noche de los sábados. Ahora, y tras varias idas y venidas, se ha vuelto a establecer los viernes.

Desde sus inicios, el "Deluxe" ha estado presentado por Jorge Javier Vázquez. En ocasiones puntuales ha sido sustituido por María Patiño y Terelu Campos.

Como colaboradores, el "Deluxe" tiene desde sus incios a Lydia Lozano y Jimmy Giménez-Arnau en sus sillas. También Kiko Matamoros, Víctor Sandoval o María Patiño son habituales en el plató del programa de Telecinco.

De manera esporádica han colaborado también personajes tan variopintos como Marta López, Rafa Mora o Miguel Frigenti.

Para el programa de hoy, el "Deluxe" ha anunciado a través de sus redes sociales quién será su principal invitado. Se trata de "Pinocho", presunto hermano de Anabel Pantoja e hijo del recientemente fallecido Bernardo. Acudirá al plató para demostrar su relación de sangre con Anabel.

La decisión del programa no ha gustado a todos los seguidores. De hecho, han sido muchos los que les han criticado, especialmente a través de Twitter. "Qué asco de tío", "no me interesa este chico", "esto cada vez peor", "espero que lleve pruebas, así no se hacen las cosas", han reiterado a través de las la red social del pajarito azul.

Pese a estas críticas, que son recurrentes cada semana, el "Deluxe" suele ser uno de los programas más vistos de la noche del viernes. Eso sí, el espacio presentado por Jorge Javier Vázquez ha perdido fuelle en los últimos meses y ya no lidera las tablas de cuota de pantalla como solía hacer antaño.

Por este motivo, se ha especulado mucho con que pueda ser cancelado en un futuro no muy lejano.