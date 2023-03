La presentadora Sandra Barneda está saliendo con la bailarina Pascalle Paerel tras su ruptura con Nagore Robles. Pero, ¿cómo es la relación entre estas dos mujeres en la actualidad". Robles, que estuvo en la entrega de los premios Ídolo, habló sobre este tema.

Nagore Robles se dio a conocer tras participar en la undécima edición de Gran Hermano, una temporada muy exitosa en audiencias que le vino bien a la presentadora vasca que acabó trabajando como colaboradora en distintos formatos de Telecinco. Pero su participación en los realitys no se quedó ahí, en 2011 participó, ya como famosa, en Acorralados: perdidos en el bosque, una versión anterior del actual "Pesadilla en el paraíso". Ganó el programa y eso hizo que se incrementase su presencia en la televisión.

Y así llegó su colaboración en El Programa de Ana Rosa o Mujeres, Hombres y viceversa, llegando a presentar este último programa en sustitución de Toñi Moreno cuando estaba de baja tras ser mamá.

Su última aventura como presentadora ha sido en la segunda temporada de "Pesadilla en el paraíso", en el que los bajos datos de audiencia hicieron que el espacio terminase antes de tiempo.

Premios

Ahora, a la espera de nuevo proyecto, la presentadora estuvo en la entrega de los premios Ídolo, en donde los periodistas quisieron saber cómo se encontraba su relación con Sandra Barneda. "Yo me alegro de todo lo bueno que le pase a Sandra porque no merece menos. Sandra es maravillosa y estoy segura de que tendrá a una mujer maravillosa a su lado y a su altura", destacó, señalando que sobre su nueva pareja que "es imposible no hacer buena pareja con Sandra".

En cuanto a su relación con Sandra Barneda, la vasca aseguró que "nosotras nos respetamos, nos queremos, nos admiramos, y eso es importante. Y nos deseamos lo mejor".