En marzo de 2021, el programa vespertino de Telecinco tomó la decisión de despedir a Antonio David Flores de su equipo de colaboradores tras la emisión del primer episodio de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', la mediática docuserie en la que Rocío Carrasco narró la pesadilla que vivió junto al que fue su marido.

Por este motivo, el malagueño denunció a La fábrica de la tele (productora del espacio) y el Juzgado de lo Social número 42 de Madrid declaró nulo su despido "por vulneración de su derecho fundamental al honor". De esta forma, se condenó a la productora a indemnizarle con 82.361 euros.

Posteriomente. el Tribunal Superior de Justicia de Madrid estimó en parte el recurso de suplicación que interpuso la representación procesal del exguardia civil, al considerar que la sentencia no era del todo justa, y elevó la cuantía de la indemnización por daños morales a 120.000 euros (100.000 más que la estipulada inicialmente) por resultar "más proporcionada y razonable". En Segunda Instancia se consideró "que la indemnización por daños morales por importe de 20.000 euros" era "insuficiente". A dicha cantidad hay que sumarle 32.360 euros por el salario que dejó de percibir por su despido y 30.000 euros por daños patrimoniales. Por tanto, la sentencia fija una cuantía total de 182.361 euros.

Han pasado justo dos años del momento en el que Telecinco anunció el estreno del documental de Rocío Carrasco. "Marzo de 2021: Rocío Carrasco hace un documental explicando lo que ha vivido y contestando a todas las preguntas tras años en silencio".

El boicot a Rocío Carrasco surte efecto: el descalabro de audiencia de TVE durante el programa de Julia Otero

Llegó la hora H del día D. El momento del regreso de Rocío Carrasco al panorama televisivo nacional. Y en TVE, en La 1 de la cadena pública. Fue Julia Otero, de la mano de su programa Días de Tele, la que ha logrado volver a dar voz amplificada al mensaje de la hija de Rocío Jurado y su denuncia de maltrato contra su exmarido, Antonio David Flores.

Un regreso que ha levantado gran expectación. Y, como era de esperar, levantó una enorme polvareda, dado el revuelo que genera el nombre de Rocío Carrasco desde que Telecinco emitiera en su día su documental "Rocío, contar la verdad para seguir viva".

Desde entonces, el nombre de Rocío Carrasco acumula un ejército de defensores por dar el paso de denunciar públicamente su supuesto caso de maltrato. Pero también hay una corriente que se hace notar y que recuerda que, por ahora, ningún juzgado ha apoyado a la hija de Rocío Jurado en sus denuncias. Este sector de telespectadores, que ya en su día dio la espalda a programas de Telecinco como Sálvame por defender a ultranza a Rocío Carrasco y mandar al ostracismo a Antonio David Flores y sus defensores, llamó incluso a boicotear el programa de Julia Otero por recurrir a la figura de la hija de Rocío Jurado para reivindicar la igualdad de las mujeres en el 8M, Día de la Mujer. "Con mis impuestos, no", llegaron a decir haciendo hincapié en que se trata de una cadena pública.

Un ejército de defensores de Rocío Carrasco

Pero Rocío Carrasco también está muy arropada por el feminismo y un amplio sector social que admira su valentía de dar el paso a denunciar públicamente. De hecho, Carrasco se sintió muy arropada en Días de Tele y se abrió frente a Julia Otero para realizar un contundente alegato a favor de la igualdad y las víctimas de violencia de género, reclamando credibilidad para su denuncia contra Antonio David Flores.

Fue interpelada Rocío Carrasco por el caso de una joven que en un directo de TikTok fue agredida por su pareja, y luego restó hierro al asunto admitiendo, eso sí, que "solo" le había dado "dos palizas". Rocío Carrasco se puso en la piel de mujeres víctimas de maltrato que son presas del miedo y no denuncian, ejemplificado en este caso. "Creo que su cabeza no está bien. Su educación no está bien. Su autoestima no está bien. Su salud mental, para con ella misma, no está bien. Vive sometida, abducida por esa persona que solamente te ha pegado dos palizas", proclamó en su reaparición televisiva en TVE.

El alegato de Rocío Carrasco

Y a partir de ahí, Rocío Carrasco habló de su propio caso, denunciado en el documental emitido en Telecinco. "Dios mío, estoy denunciando algo que la gente tiene difícil demostrar porque sucede en un ámbito privado, porque ellos se aseguran de que no haya nadie que lo vea. Pero es que en mi caso ha sido testigo un país entero durante años... ¡¿Qué más tengo que aportar a la justicia, para que entrara de oficio!? Bueno, si ya no entra denunciando yo...", lamento con cierta desesperación.

Aún así, Rocío Carrasco no arroja la toalla y está dispuesta a continuar la lucha judicial contra su exmarido, Antonio David Flores. "Ahora no se ha reabierto nada del caso, pero estamos estudiando la reapertura", afirmó.

Baja audiencia

Eran muchas las voces que pedían un boicot al programa de Julia Otero por la intervención de Rocío Carrasco. Y parece que los datos de la audiencia dan la razón a las voces críticas que llamaban a no ver el espacio de TVe presentado por Julia Otero. Días de tele' no llegó al millón de espectadores y firmó un bajo 6,8% de audiencia (854.000 espectadores), por detrás de su rival directo en Telecinco 'Supervivientes. Última hora', que hizo un 8,5% (1.245.000) y a años luz de El Hormiguero, que recibió como invitada a Laura Pausini y obtuvo un 17.1% (2.526.000 espectadores).