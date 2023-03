Roberto Leal es el actual presentador de Pasapalabra, programa al que se unió en el año 2020. Pasapalabra es un concurso que comenzó a emitirse en el año 2000 en Antena 3, cadena en la que sigue actualmente. La mecánica del programa consiste en que dos participantes -con la ayuda de dos famosos- deben pasar un conjunto de pruebas para llegar al rosco final, donde podrán ganar una buena cifra económica o incluso el esperado bote.

En los últimos días el famoso concurso no deja de batir récords respecto a la cuota de pantalla en su franja horaria dado que el enfrentamiento entre Orestes y Rafa está siendo muy reñido. No obstante, pese a que solo uno se llevará el bote, el otro no se irá con las manos vacías.

Roberto Leal es un conocido presentador español que, actualmente, se encuentra presentando Pasapalabra y El Desafío, aunque también ha trabajado en programas como Operación Triunfo o Espejo público. Licenciado en Periodismo y siendo padre de dos hijos, Roberto Leal tiene un físico que hace que muchos se pregunten por su edad.

El andaluz sorprendió a todos al aparecer en la portada de la revista Men's Health mostrando sus músculos. El presentador se propuso hace cinco años cumplir el reto "Men's Health", por el que tuvo que estar dos meses siguiendo una estricta alimentación y unos duros entrenamientos para, finalmente, cumplir su propósito de aparecer en la portada de la famosa revista.

Sin embargo, tras lograr su objetivo, Roberto Leal no ha dejado atrás sus duros entrenamientos que, en varias ocasiones, ha compartido con sus seguidores en su cuenta de Instagram.

Edad de Roberto Leal

Pese a lucir un cuerpo de revista y conservarse muy bien, el presentador de Pasapalabra tiene 43 años. Roberto Leal nació el 28 de junio de 1979, en Sevilla.

Pasapalabra es uno de los concursos más seguidos en la televisión española. De hecho, el formato no para de acumular récords de espectadores en su franja de horario, aunque muy posiblemente sea el programa más visto de la televisión en la actualidad, llegando incluso a rivalizar con grandes eventos deportivos o políticos.

Una de las claves del éxito del concurso son sus invitados. Está claro que la cantidad de famosos que pasan por las mesas naranjas y amarillas son un gran reclamo para los espectadores