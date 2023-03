Hace unos días Susana Uribarri colgaba en su perfil de Instagram una imagen con Concha Velasco declarando su amor por ella. Unas palabras que desataban todas las alarmas sobre el estado de salud de la actriz. Este viernes, Europa Press hablaba con Cayetana Guillén Cuervo y ella misma nos confesaba que "ahora está más flojilla". Un mensaje que no ha pasado desapercibido y que muchos rostros conocidos de nuestro país han recogido para lanzarle todo su ánimo a la que fuera presentadora de televisión.

Eva Isanta era una de las que no perdía la ocasión para mandarle todo su ánimo: "Concha, te mandamos un beso desde la alfombra roja desde la veintiséis edición del Festival de Málaga, un beso para ti", así como Itziar Castro: "Concha, te queremos, espero que estés muy bien, yo sé que Manuel y toda la gente te cuida mucho y que te quiere mucho".

Diana Navarro también se deshacía en halagos hablando de la actriz: "qué bonita, Concha... la queremos... te queremos con el alma... siempre que me has entrevistado has sido tan bonita y es otra persona que admiro, su ejemplo, ella es eterna y la queremos mucho otra actriz que seguimos su ejemplo, mucha fuerza, lo importante es que este bien y sea feliz".

Marta Hazas nos aseguraba que "amo a Concha" desde el momento en el que "la conocí en 'Gran Hotel'". "Es una gran dama, me encanta como actriz y como persona, espero que se reponga prontito" concluía.

Muchos de los rostros conocidos que se paseaban ayer por la alfombra del Festival de Málaga no querían dejar pasar la oportunidad de mandar todo su apoyo y cariño a Concha Velasco en estos momentos. Una mujer que ha tenido contacto con grandes personalidades de diversos ámbitos y que está recibiendo todo el cariño cosechado durante todos estos años.