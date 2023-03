Nominados y polémica en Supervivientes. Los concursantes se enfrentaban a unas nuevas nominaciones. Una noche más, iban a ser cuatro los nominados: dos del equipo Royale y dos del equipo Fatal. En ambos casos, uno sería elegido por el grupo y otro de manera directa por el líder.

Sergio Garrido, como experto paparazzi, conoce cada movimiento de todo el entorno Pantoja. El concursante ha analizado diferentes actuaciones y tiene varias teorías: considera que Asraf y Arelys estarían compinchados y, además, no cree en la relación de Anabel y Yulen. Relación que, por cierto, ha finalizado una vez ya había arrancado ‘Supervivientes’.

El concursante habría visto claro el pacto entre el novio de Isa Pantoja y la exsuegra de Anabel en las primeras nominaciones.

Hablando con Raquel Arias, Sergio ha aprovechado también para transmitirle su opinión sobre la madre de Yulen: “No me gusta. Yo no me creía mucho la relación de Anabel y Yulen y me posicioné del lado de Omar. Entre eso y que habrán hablado antes de entrar…”. Ha sido entonces cuando ha ido más allá: “Anabel con Arelys… No se llevan”.

Después de ver el vídeo en directo, Arelys tomaba la palabra en la Palapa: “Estoy alucinando”. Asraf también lo hacía: “Me parece horroroso este tío”. Pero Sergio se mantenía en sus teorías. “No sé ni quién eres, ni me he acercado a ti”, le decía Arelys. “Ni yo tampoco, no me fio de ti, no me junto”, le respondía él iniciando así un enfrentamiento en el que ambos coincidían: no van a tener relación en todo el concurso.

Desde el plató de Fiesta han pedido salvar a Sergio, que es compañero del programa. Así ha hecho un llamamiento Emma García y los compañeros han elaborado carteles para evitar que Sergio sea el nuevo expulsado.

Sin embargo, el público parecer no compartir el deseo del espacio de Telecinco. "Por mi parte mucho mejor Artur esta semana que Sergio y sin soporte de un programa así que mi voto a @artur_dainese , ya cuento que Diego y Alma se salvan, así que mi voto al que no tiene apoyo de nadie". "Pero si Sergio es un mueble ese da igual que esté o no esté".

Patricia Donoso quiso abandonar a las 24 horas de comenzar 'Supervivientes 2023'. Desde entonces, han sido varias los amagos de abandono de la concursante, que incluso minaron los ánimos de sus compañeros. Después de una semana, Patricia Donoso ha decidido abandonar definivamente el concurso a pesar de los intentos de Jorge Javier Vázquez porque se quedase.

"No me siento bien. No me siento a gusto y lo único que hago es minar a mis compañeros que se dejan la piel, incluso por mí. Tiran mucho por mí y eso es lo que no puedo hacer porque esto también es un concurso de psicología", argumentaba en esta ocasión la concursante.

Jorge Javier Vázquez, al igual que había hecho momentos antes con Katerina Safarova, que también quería irse, le explicó entonces la dureza que tenía la primera semana del concurso por el proceso de adaptación. Pero no causó efecto alguno en Patricia.

"Yo me conozco y sé que cuando digo una cosa la mantengo. Quizás lo que más me duela es que nos separen a ti y a mí televisivamente hablando pero si es el precio que tengo que pagar por irme, me voy", respondió ella contundente.

Precisamente era su buena relación de 'piques' lo que Jorge Javier Vázquez sabía que podía ser la carta a jugar para que Patricia Donoso se quedase. "Sabes que eso probablemente se va a producir, Patricia (...) Para mí acostumbrado a verte tan impecablemente maquillada, vestida y peinada en los platós, yo te veo ahí y cada vez que te dan un plano sales tan horrorosa que a mí me da la vida", le soltó. Ella no pudo evitar reírse.

Finalmente, ningún argumento ni chiste de Jorge Javier Vázquez hizo que Patricia Donoso se replantease continuar. El presentador y la ahora exconcursante se despidieron y, posteriormente, ella salió de la Palapa con una gran sonrisa.

Juan Muñoz abandonó el programa el año pasado y entonces surgió una duda: ¿Cómo afrontará la cuantiosa multa económica que 'Supervivientes' impone por dejar voluntariamente la isla? Y ¿cuánto tendrá que pagar? Esa es la duda que muchos se hacen tras el abandono de la reunión. Sin embargo, el portal Bluper, especialista en informaciones de televisión ha tratado de aclarar esta situación. "Existe un vacío legal que ayuda a cualquier concursante de un reality a librarse de la penalización que les impone el concurso", explican. "Los concursantes tienen un contrato laboral con la productora. Es decir, son trabajadores. Y, como tal, pueden exigir los derechos de cualquier trabajador. Por lo tanto, nadie puede obligar a nadie a quedarse en un puesto de trabajo. Cualquier trabajador puede abandonar su puesto cuando desee. Lo único que les diferencia a los concursantes del resto del equipo es el contrato mercantil que firman para permitir emitir imágenes suyas como parte de sus derechos de imagen. Sin embargo, el bruto de su contrato es laboral", aclaran desde el portal.