'Viva la vida' (conocido ahora como Fiesta) puso fin a sus emisiones el 24 del julio de 2022 dejando paso a un nuevo programa producido por Unicorn Content, encargada de ‘El programa de Ana Rosa’, ‘Ya es mediodía’, ‘Ya son las ocho’ o ‘En el punto de mira’. A poco menos de un mes de la cancelación, el programa despidió a uno de sus colaboradores más queridos. Torito confirmó que dejaba de formar parte del programa de las tardes del fin de semana desde ese mismo día 19 de junio.

La mayoría de colaboradores del programa de Mediaset se encontraba en búsqueda de nuevos formatos para trabajar una vez finalizara la producción. A pesar de ello, el conocido reportero, que formaba parte del equipo desde hace años, decidió irse con mayor margen.

Así lo confir,ó a través de sus redes sociales: "Este Domingo se emitirá mi último reportaje para Viva la Vida, es un reportaje muy especial. He decidido bajarme del Velero antes de que llegue a puerto ya que el viento que soplaba por parte del Patrón en ocasiones no era a favor. Gracias a la productora Cuarzo, y a todo el equipo de profesionales de Banijay, a todo el público por hacer de mi sección un referente desde el 17 de Septiembre del 2017. A partir de ahora toca disfrutar del verano en familia y pensar en nuevos retos televisivos. Llevo 20 años cotizando en esto, y espero volver pronto para hacer lo que me encanta, entretener dentro de un cabaret llamado Televisión. En la vida hay que ser valiente y ya lo decía el filósofo: Valora a una persona cuando la tengas, no cuando la estés perdiendo".

Ahora, el reportero ha regresado a Antena 3, concretamente a Pasapalabra. Con Torito ha llegado la revolución al programa, especialmente en ‘La Pista’. Quiere ganar, entre otros motivos para llevarse el juego de mesa del concurso. ¡Hasta ha sorprendido con un mensaje en audio de su hijo para Roberto Leal! Por eso, ha enloquecido cuando ha visto que iba a ganar su segundo duelo frente a Vania Millán.

El reportero no se ha resistido a levantarse del asiento para dar un beso al presentador. Después, ha respondido que se trata de ‘Señorita’ y hasta ha dado los pormenores de Camila Cabello y Shawn Mendes. Aún le faltaba poner la guinda liándola en el escenario. Torito se ha dirigido hacia el público y ha sacado a bailar a Carmen, una de las espectadoras más habituales en el plató de ‘Pasapalabra’. ¡Casi la ha arrastrado hasta la pista! Ella ha hecho lo que ha podido, y se ha defendido muy bien, con un baile tan sensual, incluso con las piruetas que le ha hecho el reportero.

"Me hace muchísima ilusión presentar a esta persona, que viene porque somos amigos fuera del programa", confesaba a Roberto Leal. "Me siento como Norma Duval. ¿Sabes que he besado el suelo de Antena 3 cuando he llegado? Desde el 2010 no venía, ya tocaba", confesaba al recordar su trabajo en 'Tal cual lo contamos'.

Ya es oficial, Pasapalabra entrega la próxima semana el mayor bote de su historia

Pasapalabra entregará la próxima semana "el mayor bote de su historia". Así lo deja ver en un vídeo que acaba de lanzar Antena 3 en sus redes sociales donde dice claramente que entregará el bote, mostrando a Rafa y Orestes, sus concursantes más emblemáticos, dando a entender que el duelo será entre ellos dos. E invita a los espectadores a ver el programa en su emisión tradicional, de lunes a viernes, a partir de las ocho de la tarde.

Una de las claves del éxito del concurso son sus invitados. Está claro que la cantidad de famosos que pasan por las mesas naranjas y amarillas son un gran reclamo para los espectadores. Pero mucho más lo son sus concursantes, como es el caso de Rafa y Orestes se han convertido ya en celebridades.

Y ahora se trata de un momento histórico para el programa. El bote ya suma 2,23 millones de euros, una cifra superior al mayor premio entregado nunca en el programa, que fueron 2,19 millones y que se llevó, también en Antena 3, Eduardo Benito. Es, sin duda, el mejor momento para entregarlo, dados los muchos programas que suman tanto Orestes como Rafa, llenando de emoción todas las tardes.