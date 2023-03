Marta Riesco se ha abierto en canal con sus seguidores. Tras su regreso al trabajo en el programa de Telecinco "Fiesta", después de estar varias semanas de baja médica, la reportera se ha sincerado con sus "followers" para relatar cómo ha ido progresando su carrera profesional.

"Para que veáis de dónde viene el esfuerzo de las personas y por qué nunca quieren perder lo que aman y lo que se han ganado a base de esfuerzo y trabajo", comenzó diciendo Marta Riesco, antes de iniciar su relato: "Toda mi vida mi sueño ha sido trabajar como reportera. Cuando salí de la Universidad se me brindó una oportunidad en LaSexta. Parecía que las cosas iban a ser sencillas, pero vino el primer bache en mi vida: acabé el contrato en 'El Chiringuito' y me fui al paro'", comenzó relatando.

Fue entonces cuando Marta Riesco tuvo un descenso a los infiernos: "En esa etapa en la que estuve en el paro pasaron muchas cosas en mi vida Estuve unos dos años en el paro y empecé a trabajar en una tienda de ropa, en la tele de Murcia como autónoma haciendo política... pequeñas cosas para ir intentnado seguir creciendo profesionalmente, pero no llegaba el trabajo de mis sueños".

Todo se torció con problemas familiares: "En esa etapa perdí a mi abuela, con la que me crie y para mí es la persona más importante de mi vida. Es la persona que me ha enseñado todo y la persona más importante. En esa etapa, además de perder a mi abuela, mi madre se quedó sin trabajo y teníamos una etapa bastante complicada en mi familia". Y fue entonces cuando vino lo peor: "Empecé a darme cuenta de que me pasaba algo, estaba muy triste, no me quería levantar de la cama, tenía pánico a subir en el metro...", cuenta de una etapa en la que llegó a engordar 16 kilos.

Dadas las circunstancias, su familia decidió llevarla al médico. "Me diagnostican una depresión", recuerda, sobre una situación de la que llegó a salir con una "serie de pautas", entre las que se encontraba la medicación. "También gracias a una perrita del marido de mi madre, muy mayor, con 12 años, y esa perrita venía a despertarme y a que la sacara todos los días. Eso hacía que saliese todos los días por la mañana, empezase a adelgazar, a encontrarme mejor, me quitaron la medicación...".

Fue entonces cuando Marta Riesco empezó a pensar en recuperar su vida profesional. "Yo me dediqué a enviar emails, emails, emails, a toda persona relacionada con el mundo del periodista. Escribía 50 emails al día pidiendo trabajo", asegura. "Entre todos estos emails hago memoria y recuerdo a una persona, un cámara que vino conmigo a la televisión de Murcia, y me dijo que había un chico, Jano Mecha, que llevaba muchos años en el programa, y que quizás debía escribirle para ver si él me podía ayudar. Le mando un mensaje por LinkedIn, 'Soy marta, estoy pasando una etapa un poco complicada, mi sueño es ser reportera y me han hablado de ti y solo querría, a ver si es posible, que puedas enviar mi CV al programa de Ana Rosa'".

Aquel mensaje no cayó en saco roto. "Me contestó y me dijo: 'Hola marta, qué tal, de momento no están buscando a nadie, pero si en algún momento vuelven a buscar, te avisaré?".

Cuando Marta Riesco ya lo daba todo por perdido, seis meses después de aquel primer contacto con Jano Mecha, recibió un mensaje a través de LinkedIn. "Están buscando a alguien en corazón para este verano. ¿Quieres que envíe tu CV? Yo, que jamás había hecho corazón, le dije: 'Claro, me encantaría que lo enviaras".

Fue el primer gran paso de Marta Riesco, llegaron castings "con reporteras famosas a nivel nacional" y una gran entrevista final en el despacho de dirección. "Os puedo garantizar que a ganas no me va a ganar nunca nadie, voy a conseguir todo lo que me proponga", afirma Riesco que les dijo justo antes de abandonar la prueba. Aquel contrato, para dos meses, fue para ello. El resto ya es historia.