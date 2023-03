No siempre se puede ir a la última. Y ese es el temor de Nuria Marín. O, al menos, con ello ha bromeado. La presentadora de "Socialité" ha asegurado que no podrá sumarse a la tendencia de moda femenina porque no tiene "teta suficiente".

Nuria Marín trabaja en Socialité desde el estreno del programa, en 2017. Es la presentadora sustituta de María Patiño, quien también lleva al frente del espacio televisivo desde sus inicios. En la plantilla de "Socialité" están reporteros como Javier de Hoyos, Jorge Moreno, Silvia Álvamo o Arabella Otero. También ha participado en la última edición del "Medafest Night Fever". Nuria Marín relata habitualmente su día a día a través de su cuenta oficial de Instagram. Especialmente los días que tiene programa. Ha sido precisamente allí, en su cuenta de Instagram, donde ha confesado su "preocupación". Nuria Marín compartió un vídeo de Shakira actuando en un programa de Estados Unidos. En la interpretación, la cantante colombiana vestía una camiseta con corte "underboob"; esto es, con un escote en el que se le aprecian ligeramente los senos por abajo. "¿De verdad se va a poner de moda el concepto underboob? Porque yo no tengo teta suficiente para seguir esa tendencia", escribió, en claro tono de broma, junto a un emoticono de lloro.