Durante mucho tiempo "El Precio de la Historia" se convirtió en el espacio más visto de History Channel (un canal de televisión estadounidense). Además de en tierras anglosajonas, el programa, cuya temática principal gira en torno a la compraventa de artículos de segunda mano, también tuvo mucho éxito en los países de habla hispana. Sin embargo, cuando ya llevaban varias temporadas de emisión, salió a la luz que el show era, en realidad, una farsa. Para recrear los acontecimientos se había contratado a distintos actores. La filtración causó gran decepción entre todos los fans, quienes tomaban por ciertas las escenas -algunas de lo más rocambolesco- que se podían ver a través de la pantalla.

Desde su llegada a España, First Dates, en consonancia con "El Precio de la Historia", ha podido ver cómo cientos de personajes han pasado por su plató. Desde un hombre que llegó a los telediarios por aparecer con un palillo en la boca en su foto del DNI -pasando por distintos famosos como futbolistas, influencers, etc.- hasta otro varón que intentó participar cuatro veces en el programa, disfrazándose en su intento de no ser reconocido. Todo ello ha llevado a que los espectadores se pregunten si el programa presentado por Carlos Sobera es, en realidad, interpretado por actores.

Un éxito mundial

First Dates aterrizó en tierras españolas por primera vez en 2016. Cuatro, tras observar la fama internacional que avalaba al formato, decidió apostar por la producción original del Reino Unido. Seguramente por este motivo asignó como presentador a uno de los periodistas más veteranos de la televisión: Carlos Sobera. El vasco, junto con un equipo de camareros, dan cara al programa que se emite todas las semanas de lunes a viernes.

Hoy en día el título ya es un asiduo de la parrilla de Mediaset y, como su propio presentador aclaró en una entrevista, la clave que hace que guste tanto es su temática: el amor. Sin embargo, y para su mala suerte, muchos de los casos acaban con una declaración de ideas frente a la cámara en la que ambos manifiestan sus gustos dispares y, por tanto, la falta de interés en seguir adelante en el show.

¿Actores o personas reales?

A diferencia de lo que muchos puedan pensar, los comensales de First Dates no son actores -salvo aquellos cuyo oficio sea, casualmente, la interpretación-. Sin embargo, hay algo que sí que es falso: lo que desde los hogares parece un restaurante es, en realidad, un decorado. A pesar de ello, quienes acuden a la cita sí que degustan un menú, que varía cada temporada, y que se encarga de producir una conocida compañía de catering.

Aquellos interesados en participar en el programa deben acudir a la web oficial de Cuatro, donde, tras registrarse, podrán rellenar un formulario solo disponible para las personas mayores de edad. Una vez se ha completado este trámite, la productora será la encargada de evaluar si les interesa tu perfil o no y, si se da el primero de los casos, se proporciona toda la información para acudir al plató, situado en Madrid.

El programa, además del emparejamiento, cubre el gasto de desplazamiento de los concursantes. En el siguiente artículo tienes más información sobre cómo concursar:

¿Cuánto cobran los comensales?

Sorprende saber que, al no tratarse de actores, las personas reciben una compensación económica. Concretamente, al principio el programa les pagaba una cifra de 100 euros, pero, tiempo después, la cantidad se redujo, situándose en los actuales 90 euros.

Asimismo, aunque es cierto que los participantes pagan la cena, fuera de cámaras se les devuelven los 15 euros que pagan por el menú.