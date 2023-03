Shakira está más rompedora de que nunca. Atrás quedaron los meses en los que se la veía cabizbaja y sin ganas de sonreír ante las cámaras de los medios de comunicación. Sin duda, el 2022 fue el año más difícil de su vida tras hacer frente a la traición de Gerard Piqué y a una separación que todavía sigue dando de qué hablar. Ahora, la artista se muestra imparable y no está dejando títere con cabeza.

La artista colombiana ha acudido al programa de televisión 'Tonight Show' de Jimmy Fallon, uno de los más relevantes de Estados Unidos, para hablar de sus últimos éxitos musicales. Como era de esperar, también le lanzó varios tiritos a Piqué... ya lo decía en la canción con Bizarrap -'Music Sessions 53'-, "las mujeres no lloran, las mujeres facturan".

Muy feliz, Shakira echó la vista atrás y le aseguró al presentadora que "había tenido un año muy duro" después de separarse con Piqué y toda la polémica que se produjo, y escribir esta canción con Bizarrap "fue muy importante para mí" puesto que fue una forma de "canalizar mis emociones".

Reflexionando en directo, la colombiana dejó a entrever que nunca hubiese imaginado todo el apoyo que ha recibido por parte de sus fans tras sacar este tema, ya que "escribí una canción para mí" y después vio que "también significa mucho para mujeres" que han pasado por esa situación y necesitan un altavoz.

Pocas han sido las veces que Shakira ha hablado públicamente sobre su separación con Piqué. Un tema que adquirió una notoriedad pública tremenda por la relevancia de ambos en el panorama internacional y que no ha terminado. O eso parece. Cuando las aguas estaban aparentemente tranquilas, la cantante comenzó a sacar estos temas musicales en los que habla directamente de él y de su expareja, exponiendo públicamente sus sentimientos. En la entrevista, Shakira confesó todas sus emociones tras superar un momento realmente difícil: "He tenido un año muy duro después de mi separación y escribir esta canción ha sido muy importante para mí. Una forma muy sana de canalizar mis emociones". Luego, en cuanto el efecto que ha provocado en el género femenino, la artista dice: "Tengo una hermandad de mujeres que han pasado por las mismas cosas que yo he pasado, que piensan como yo pienso, que sienten como yo siento, que tuvieron que aguantar tanta mierda como yo".