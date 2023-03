Sin lugar a dudas el final de "Los Serrano" es uno de los que más ha dado que hablar en la historia de la pequeña pantalla española. La decisión de los guionistas de representar que todo había sido un sueño sigue coleando hasta hoy. Tanto, que hasta resulta imposible que los propios actores de la célebre serie se presten a una entrevista y no salga el tema. Eso es lo que ha pasado recientemente, cuando uno de ellos ha defendido el cierre a la historia de la familia Serrano.

"Fue muy emocionante", explicó el actor sobre el desenlace de la trama, en la que todo fue un sueño de Diego Serrano, interpretado por Antonio Resines. "Lo que querían (los guionistas y resto de equipo de la serie) era que todos volviéramos a estar", ha explicado el intérprete, que no es otro que Jorge Jurado, que en la ficción hacía el papel del entrañable Curro.

Desde que terminó la serie, y aprovechando los reencuentros que se han producido de otras ficciones conocidas, son muchas las voces que piden una reunión de los queridos protagonistas de esta serie que marcó toda una época de la televisión en España. Sus actores han continuado con sus profesiones y la plantilla más joven se muestra muy activa en sus redes sociales.

Veinte años de que 'Los Serrano' se emitiese por primera vez en Telecinco, todos recordamos con cariño la mítica serie de televisión que convirtió a sus personajes en parte de nuestras familias. Alejo Sauras y Alexandra Jiménez se reencontraron en ‘Déjate querer’ tras enamorarnos a todos con sus papeles en ‘Los Serrano’ y vivir un momento muy especial. Si hay algo que uniera a Julio e Irene, padre e hija, eso fue ‘Los Serrano’ y los actores de esta serie van a ser cómplices de una sorpresa a Irene.

Han pasado 20 años y los actores guardan un cariño tremendo a esta serie: “Yo recuerdo ir feliz a trabajar, y eso que era muy temprano”, confiesa Alejo. Por ello, van a hacer algo muy especial… ¡Volver a interpretar a Raúl y África! Alejo acude al programa como si fuera Raúl y llevara 20 años buscando al amor de su vida.

Ahora, Antonio Resines ha estado en La Resistencia y ha confirmado la bomba. “Nos vamos a juntar unos cuantos de Los Serrano”. “Probablemente en una televisión en abierto”, desveló sin entrar en más detalle.

Antonio Resines es uno de los actores españoles más destacados de los últimos 50 años. Ha hecho importantes papeles tanto en cine como en televisión. Aunque ya era un rostro de sobra conocido, su papel en "Los Serrano", donde encarnaba a Diego, uno de los personajes más queridos por la audiencia.

Precisamente Resines hizo una curiosa confesión a Chicote sobre el más que comentado -y criticado- final de "Los Serrano". "Parece que he hecho yo el final de Los Serrano. Es como el final de Lost. Date cuenta que hemos llegado a una categoría que.. es impresionante", explicó el actor, sobre la idea de los guionistas, que cerraron la trama haciendo creer que todo se trataba de un sueño.

"Los niños habían crecido. La niña había crecido, ya sabes lo que pasa, que les salen cosas; y a los niños les salen otras cosas, como la barba", relató sobre cómo se fraguó el rodaje del episodio final. "Tuvieron que poner la mesa alta, para que no se le vieran los pechos y a él rasurarle, para que no se le viera la barba", explicó.

El final de Los Serrano fue muy criticado. La serie había sido un auténtico fenómeno nacional, y los seguidores consideraban que el cierre no había suficiente ni acertado. "Los críos habían crecido en una noche como 6 años. No se lo creyó ni Dios", afirmó Resines, que también reconoció que se había tomado el revuelo ocasionado con cierta dosis de humor. "Era una risa todo el día: 'A ver qué han dicho hoy', seguro que se le ha ocurrido a Bonilla, que no tiene muchas luces'", dijo entre risas.

Resines es uno de los actores más reputados de España. Fue presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y ganó un premio Goya a la mejor interpretación masculina. También es muy apreciado por sus colegas: "En esta profesión tengo amigos. A mí este oficio me gusta y he tenido suerte de trabajar con gente que está muy bien y de la que aprendes".