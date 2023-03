Pasapalabra entregará esta semana "el mayor bote de su historia". Así lo deja ver en un vídeo que acaba de lanzar Antena 3 en sus redes sociales donde dice claramente que entregará el bote, mostrando a Rafa y Orestes, sus concursantes más emblemáticos, dando a entender que el duelo será entre ellos dos. E invita a los espectadores a ver el programa en su emisión tradicional, de lunes a viernes, a partir de las ocho de la tarde.

Pasapalabra es uno de los concursos más seguidos en la televisión española. De hecho, el formato no para de acumular récords de espectadores en su franja de horario, aunque muy posiblemente sea el programa más visto de la televisión en la actualidad, llegando incluso a rivalizar con grandes eventos deportivos o políticos.

Una de las claves del éxito del concurso son sus invitados. Está claro que la cantidad de famosos que pasan por las mesas naranjas y amarillas son un gran reclamo para los espectadores. Pero mucho más lo son sus concursantes, como es el caso de Rafa y Orestes se han convertido ya en celebridades.

Pero, ¿y qué será de los conocidos concursantes una vez que acabe el programa? en una ocasión, Orestes le comentó a Roberto en qué programam de Antena 3 le gustaría participar una vez terminase su aventura en Pasapalabra. El burgalés ha comentado que no podría enfrentarse a ‘El Desafío’ porque le faltaría preparación física. “Podría batir el récord de la apnea pero en inverso: diez segundos”, ha bromeado, siguiendo con uno de sus chistes: “Seco no saldría porque siempre seré un mojón”. Lo sorprendente ha sido su comentario posterior revelando el programa en el que sí le gustaría participar. Se trata de Tu cara me suena, el espacio de música donde diferentes famosos imitan a cantantes de renombre ante un duro jurado.

Momento histórico

Y ahora se trata de un momento histórico para el programa. El bote ya suma 2,23 millones de euros, una cifra superior al mayor premio entregado nunca en el programa, que fueron 2,19 millones y que se llevó, también en Antena 3, Eduardo Benito. Es, sin duda, el mejor momento para entregarlo, dados los muchos programas que suman tanto Orestes como Rafa, llenando de emoción todas las tardes.

Con este anuncio se da por finalizada una etapa que ha estado llena de emoción hasta el último momento.

De hecho, el formato no para de acumular récords de espectadores en su franja de horario, aunque muy posiblemente sea el programa más visto de la televisión en la actualidad, llegando incluso a rivalizar con grandes eventos deportivos o políticos

¿Cuándo tendrá lugar el momento histórico? Cuando Pablo Díaz ganó el bote, acudió a El Hormiguero justo después de la emisión en el que lograba el codiciado premio. Sin embargo, el Hormiguero ha publicaod la lista de invitados de esta semana y parece que no hay rastro de Rafa u Orestes. Eso sí, hay dos posibles teorías: el bote se entrega el viernes o El Hormiguero está jugando al despiste. Habrá que estar pegados al televisor...