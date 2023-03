"Me he tomado medio trankimazin". Así lo ha asegurado una de las últimas colaboradoras en llegar a "Sálvame", después de ser preguntada por cómo era su relación y cómo había sido la acogida por sus compañeros.

“Sálvame” es uno de los programas más veteranos de Telecinco. Se emite desde 2009 y, hasta ahora, es uno de los programas líderes a nivel nacional del mundo del corazón. A pesar de estar siempre entre lo más visto en las cifras diarias de audiencias, el programa presentado por Jorge Javier Vázquez ha bajado en el último año. Sobre todo después de que se emitiera en Telecinco la docuserie “Rocío, contar la verdad para seguir viva”.

En esa producción Rocío Carrasco contaba los episodios más oscuros de su vida, de los que responsabilizaba, principalmente, a su exmarido, Antonio David Flores, al que también acusaba de haberla maltratado. El tema tuvo mucha repercusión mediática. Tanta, que hasta la ministra de Igualdad, Irene Montero, llegó a intervenir públicamente para apoyar a la hija de Rocío Jurado.

En este contexto, y aunque no se sabe sentencia firme por maltrato contra Antonio David Flores, Telecinco decidió dejar de contar con él -era tertuliano habitual en muchos programas- al instante.

Esta decisión provocó una división en la audiencia, que se separó entre los defensores de Antonio David Flores (llamados “marea azul”) y los de Rocío Carrasco (“marea fucsia”).

Desde ese momento, los que respaldaban al exguardia civil intentaron hacer distintos boicots contra el programa. Este ambiente hizo que la audiencia de “Sálvame” y los programas relacionados con su productora, “La fábrica de la tele”, se desplomara. Tanto, que tuvieron que hacer cambios radicales en la estructura del programa. Entre ellos, el despido de la copresentadora Carlota Corredera.

Pero esto no ha bastado. Aunque ha habido momentos en los que parecía que las cuotas de pantalla de “Sálvame” volvían a subir, no ha acabado de ser así.

Entre esos cambios se incluye también el "fichaje" de algunos nuevos colaboradores. Uno de ellos fue Pilar Vidal, quien hoy fue protagonista en una de las "stories" que Kiko Hernández, uno de los pesos pesados del programa, y que le preguntó por cómo había sido su adaptación al plató del programa de Telecinco. "Me han recibido muy bien. Pensé que tú (por Kiko) ibas a ser de los que peor me iba a llevar y me parece que eres súper guay", afirmó la colaboradora, que siguió tirando flores a su improvisado entrevistador: "Eres muy reservado, pero eso no quita que seas cariñoso y educado".

Kiko Hernández, con más sorna que otra cosa, trató de chincharle: "A mí me encanta cuando te duermes". A lo que ella replicó: "Pues hoy me he tomado un trankimazin. Es un experimento para ver si puedo aguantar despierta".