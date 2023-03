Rocío Flores lo volverá a hacer. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores pasará de nuevo por quirófano. Así lo ha asegurado ella misma a través de las redes sociales. Esto es lo que quiere hacer.

Rocío Flores es una persona que trabaja en televisión y en redes sociales. Tiene casi 800.000 seguidores en Instagram, donde publica con frecuencia. Su casa está en Málaga, pero suele viajar a Madrid por motivos laborales.

Rocío Flores no se lleva bien con su madre desde hace tiempo. Incluso su madre la acusó de agredirla cuando era menor de edad.

Ahora, después de que se emitiera la serie documental “Rocío, contar la verdad para seguir viva”, el vínculo entre las dos se ha roto aún más. En cambio, con el padre, Antonio David Flores, tiene una buena relación.

Aunque Rocío Flores sufrió cuando su padre se divorció de Olga Moreno, ahora parece que ya han recuperado la complicidad.

Una de las razones por las que tiene tantos fans es la forma tan natural que tiene de contar su vida cotidiana. Y ha vuelto a hacerlo así.

Ahora Rocío Flores ha anunciado a través de su cuenta oficial de Instagram que tiene previsto volver a pasar por el quirófano. "Estoy nerviosa", ha asegurado en una publicación en la que ha afirmado que iba a hace runa visita al médico para "hacerme algún retoque de algo y unas vitaminas nuevas".

Tras salir del médico, ha hecho un recuento de su paso por quirófano: "Me he puesto tres pinchazos de botox en la frente, he rellenado los surcos de la boca con ácido y m he puesto vitaminas, peptidos biomimétricos que lo que hacen es hidratar y retexturizar la piel para prevenir el envejecimiento cutáneo".